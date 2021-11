Galaxy for Work : une campagne visant à introduire les technologies Samsung sur le lieu de travail

Samsung lance une nouvelle campagne Galaxy for Work, en publiant deux courts métrages sur YouTube pour lancer le projet. Avec Galaxy for Work, l’objectif principal de Samsung est de souligner la valeur d’une technologie de qualité et fiable sur le lieu de travail, et sa capacité à rendre les employés heureux et mieux équipés pour atteindre leurs objectifs professionnels.

L’idée de Samsung est que le fait d’équiper une entreprise d’appareils d’entreprise Samsung fiables stimulera à la fois la productivité, le confort et l’épanouissement de chacun. La première vidéo montre une société de services d’investissement appelée « Silverglate ventures », où tous les employés reçoivent le meilleur de la technologie Samsung et semblent aussi heureux et productifs que possible.

L’un des employés est photographié en train d’examiner des propositions d’expansion commerciale sur un Galaxy Z Fold 3, la crème de la crème des innovations de Samsung en matière de facteur de forme mobile. Si nous entendons parler d’une entreprise qui distribue gratuitement des Galaxy Z Fold 3 à ses employés, nous ne doutons pas qu’ils seront tous ravis !

« Que nous soyons ici au bureau ou que nous travaillions ailleurs, Samsung nous permet de rester connectés », annonce ce qui semble être le PDG de la société d’investissement dans la vidéo. « Beaucoup de gens changent d’emploi en ce moment, mais pas ici », déclare-t-il en se promenant dans le bureau, accentuant son discours en agitant la raquette de ping-pong qu’il tient à la main (et qui devient un élément excentrique du film).

L’une des idées maîtresses de Samsung est que le secteur d’activité n’a pas vraiment d’importance : tout type de lieu de travail peut bénéficier de la distribution d’appareils personnels Samsung pour garantir une connexion fiable, la productivité et l’efficacité.

Le secteur d’activité n’a pas vraiment d’importance

La deuxième vidéo de la campagne Galaxy for Work nous emmène dans un service central de pompiers aux États-Unis, où il est particulièrement crucial pour les employés d’être constamment à la page et de maintenir une excellente organisation.

Plutôt que de griffonner une checklist sur papier, on voit le responsable de la « Station 8 » noter rapidement les changements sur Google Agenda, avec un stylet Galaxy S sur ce qui semble être un Galaxy Note 20 Ultra. Campagne mise à part, cette quasi-phablette est définitivement un outil quotidien efficace et rapide, avec le stylet S Pen comme ajout pratique — il est assez propice à la productivité si vous l’utilisez pour le travail.

Dans un communiqué de presse, Samsung indique que « des études ont montré que les employés très performants sont motivés par l’ambition, l’appétit de croissance et la volonté d’atteindre l’excellence. Ils sont attirés par les entreprises qui fournissent des outils numériques de pointe leur permettant d’accomplir efficacement leur travail, 80 % des travailleurs déclarant qu’il est plus souhaitable de rejoindre une entreprise utilisant les dernières technologies ».

« De plus, les employés ont exprimé que l’un des principaux facteurs de satisfaction dans leur travail est de pouvoir donner le meilleur d’eux-mêmes et estiment que l’accès à la technologie est essentiel pour élever leurs performances », a déclaré Samsung.

Adopter la technologie de Samsung dans le travail

Bien que les vidéos publiées aujourd’hui soient de nature légère et ludique, Matthew Leem, vice-président du Global Brand Marketing Group de Samsung, affirme « qu’elles mettent en évidence les nombreuses façons dont la technologie Samsung améliore l’expérience des employés et, à son tour, a un impact positif sur la rétention des talents ».

Nous sommes curieux de voir dans quelle mesure la campagne de Samsung va décoller dans les semaines à venir, et si elle finira par avoir un impact sur la décision des entreprises d’adopter davantage d’appareils Samsung sur le lieu de travail. Équiper les entreprises d’une technologie haut de gamme pour le quotidien est une idée séduisante dans le paysage des entreprises du milieu ou de l’après-Covid, où de nombreux employés continuent de travailler à distance et ont besoin de rester motivés et connectés.