Vivo Pad 3 : Une performance époustouflante avec le MediaTek Dimensity 9300

Alors que le Snapdragon 8 Gen 3 continue de captiver l’attention des aficionados d’Android, un nouveau prétendant émerge pour revendiquer le trône dans l’univers technologique : le Dimensity 9300 de MediaTek.

Salué par les analystes de Morgan Stanley comme le System on Chip (SoC) le plus performant actuellement sur le marché, le Dimensity 9300 est prévu pour propulser MediaTek vers de nouveaux sommets, avec une part de marché qui pourrait bondir jusqu’à 35 % en 2024.

Dans ce contexte technologique en effervescence, Vivo se prépare à lancer la Vivo Pad 3, une tablette très attendue qui promet de redéfinir l’expérience utilisateur grâce à ses caractéristiques impressionnantes. Comme le souligne 91Mobiles, les résultats de tests sur Geekbench sont déjà prometteurs : la Vivo Pad 3, arborant le modèle PA2473, a affiché des scores élevés, avec 2 223 points en test monocœur et 7 547 points en multicœur. Ces chiffres sont le témoignage de la puissance brute que le Dimensity 9300 est prêt à offrir.

Au-delà du processeur, la Vivo Pad 3 impressionne avec ses 16 Go de RAM, surpassant les 12 Go de son prédécesseur, la Vivo Pad 2. Cette augmentation substantielle de la mémoire, combinée à des rumeurs suggérant un écran LCD de pointe, laisse présager une tablette non seulement plus rapide, mais aussi dotée d’une meilleure réactivité et d’une expérience utilisateur améliorée.

MediaTek plutôt que Qualcomm

Les spéculations initiales autour de la Vivo Pad 3 faisaient état d’un processeur Snapdragon de dernière génération. Cependant, les récentes révélations de Geekbench suggèrent que Vivo pourrait réserver ce nouveau chip Snapdragon pour une tablette iQOO, laissant ainsi le champ libre au Dimensity 9300 pour briller dans la Vivo Pad 3.

Cette orientation stratégique de Vivo met en lumière la confiance grandissante des fabricants dans les technologies MediaTek et souligne l’évolution rapide du marché des SoC, où l’innovation et la performance définissent les nouvelles normes de l’industrie.