L’unité factice du OnePlus 10 Pro montre l’énorme bloc caméra

Nous commençons à avoir une idée claire de ce à quoi le OnePlus 10 Pro va probablement ressembler, car juste après quelques rendus non officiels du smartphone, nous avons maintenant vu une unité factice en aluminium dudit smartphone.

Partagé par @xleaks7 en partenariat avec Fathom Bracelets, vous pouvez voir quelques images de l’unité factice ci-dessous, vous donnant une idée de la taille du OnePlus 10 Pro pourrait être. Et, grand est le mot clé, car il semble massif dans la main.

Les objectifs de la caméra arrière et le bloc associé semblent également très grands, bien qu’il n’y en ait vraisemblablement que trois capteurs, l’un des cercles ressemblant à une lentille étant probablement un flash. Si ce n’était pas le cas, on pourrait penser qu’il s’agit d’un smartphone « ultra » dans la lignée du Galaxy S21 Ultra ou du futur Galaxy S22 Ultra de Samsung.

Là encore, cette source affirme qu’il y a en fait quatre lentilles, le flash étant au centre. Je ne suis pas convaincu par cela, car le cercle central semble un peu trop petit, et les précédentes fuites ont suggéré que le OnePlus 10 Pro n’aurait qu’une caméra à trois lentilles. L’informateur Digital Chat Station a affirmé que le OnePlus 10 Pro est équipé d’un téléobjectif « standard ». Il ajoute que celui-ci pourrait avoir un facteur de zoom optique 3,3 X et un zoom numérique 30 X.

Quoi qu’il en soit, les autres détails que vous pouvez distinguer ici comprennent un écran incurvé, avec le bord inférieur logeant le port USB-C, la fente SIM et la grille du haut-parleur, tandis que le bord droit a le curseur d’alerte et un bouton d’alimentation, et le bord gauche a des commandes de volume.

Hi everyone! Aluminum dummy of #OnePlus10Pro

xleaks7 (David Kowalski) (@xleaks7) November 19, 2021