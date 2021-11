Les images et les spécifications des OPPO Reno7 et Reno7 Pro font surface

OPPO a récemment présenté la série Reno 6 en France, et son successeur – la série Reno7 – est proche de voir le jour. La série Reno de OPPO est l’autre offre de smartphones de milieu à haut de gamme de la société, en dehors de sa série Find X. La société est prête à annoncer sa nouvelle série OPPO Reno7 en Chine cette semaine, et avant l’annonce officielle, les images et les spécifications des OPPO Reno 7, Reno 7 Pro, et Reno 7 SE ont été révélées.

La fuite provient de Evan Blass (@evleaks) et Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) sur Twitter, bien que les smartphones sont également déjà disponibles en précommande sur le site de vente en ligne chinois JD.com qui a également révélé quelques informations officielles sur la série.

Comme on peut le voir sur les images, le OPPO Reno7 adopte le design d’un châssis analogue à celui de l’iPhone 12/13, qui devient la tendance sur les smartphones Android puisque Xiaomi a également annoncé sa série Redmi Note 11 avec un design analogue à celui de l’iPhone.

OPPO Reno7

En commençant par le OPPO Reno7, le smartphone devrait être livré avec une configuration à trois caméras à l’arrière (la troisième caméra est sous le flash LED). Le texte sur le module de caméra confirme que le smartphone aura un capteur de caméra principal de 64 mégapixels. En dehors de cela, les deux caméras devraient être un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Le OPPO Reno 7 devrait être disponible en trois coloris, à savoir, Star Rain Wish (Bleu), Dawn Gold, et Starry Night Black.

Le OPPO Reno7 devrait être propulsé par le processeur Snapdragon 778G de Qualcomm. Selon le listing, il disposera d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh qui serait dotée d’un système de charge rapide filaire de 65 W. Selon les fuites, le smartphone sera disponible en trois configurations en Chine : 8 Go de RAM + 128 Go de stockage interne, 8 Go de RAM + 256 Go de stockage interne, et 12 Go de RAM + 256 Go de stockage interne.

OPPO Reno7 Pro

Vraisemblablement (puisqu’il a utilisé le mot clé « Pro »), le OPPO Reno7 Pro sera le smartphone le plus haut de gamme de la série Reno7. Contrairement à la configuration à triple caméra sur le Reno7 standard, le smartphone se vantera d’une configuration de caméra arrière à 4 capteurs. Le capteur de caméra supplémentaire serait un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il sera propulsé par la même batterie de 4 500 mAh. Mais, contrairement au chipset Snapdragon trouvé dans le Reno7, le OPPO Reno7 Pro sera alimenté par le chipset Dimensity 1200 Max de MediaTek.

Comme le Reno7, le Reno7 Pro devrait également être disponible en trois coloris : Star Rain Wish, Dawn Gold, et Starry Night Black. Selon les fuites, le OPPO Reno7 Pro sera disponible en deux configurations seulement : 8 Go RAM + 128 Go de stockage interne et 12 Go RAM + 256 Go de stockage interne. Le Reno7 Pro sera également doté d’un profil plus fin avec seulement 7,45 mm d’épaisseur.

OPPO Reno7 SE

OPPO annoncera également une version « édition spéciale » de la série Reno7, selon les fuites. Le Reno 7 SE sera disponible dans les trois mêmes couleurs que les deux autres modèles énumérés ci-dessus, il manquera certaines des caractéristiques clés. Par exemple, vous pouvez voir que le menton (bord sous l’écran) du Reno7 SE est un peu plus épais. Cela pourrait signifier que le smartphone sera livré avec un écran inférieur par rapport aux 7 et 7 Pro. En outre, l’appareil devrait être alimenté par le SoC Dimensity 920 et disposer d’une batterie de 4 300 mAh avec un support de charge rapide de 65 W.

Cependant, on ne sait pas grand-chose de le OPPO Reno7 SE pour le moment. Mais, la bonne nouvelle est que nous n’avons pas à attendre longtemps, car OPPO dévoilera officiellement la série en Chine le 25 novembre.