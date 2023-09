Le Google Play Store se dote de vidéos courtes à la TikTok

Le format vidéo court de TikTok, extrêmement addictif, est la raison pour laquelle la plateforme s’est rapidement hissée parmi les meilleures plateformes de réseaux sociaux au monde. Pour tenter de reproduire ce succès, d’autres plateformes ont créé leurs propres clones, comme Instagram Reels et YouTube Shorts, ou ont ajouté des vidéos courtes afin d’inciter les utilisateurs à s’engager davantage. La dernière plateforme à avoir ajouté des vidéos courtes est en fait celle où vous ne vous attendiez probablement pas à les voir : le Google Play Store.

Le Google Play Store se dote d’une série de vidéos que vous pouvez regarder directement dans la boutique d’applications, appelée « The Play Report ». Ces vidéos ont pour but d’aider les spectateurs à découvrir de nouvelles applications, et l’entreprise s’associe à un certain nombre de créateurs de contenu et d’experts (l’employé occasionnel de Google fera également une apparition) pour réaliser de courtes vidéos mettant en avant certaines applications. Les vidéos elles-mêmes ressemblent étonnamment à TikTok, avec un format vertical et une durée de quelques secondes.

La principale différence est qu’il y a un bouton « Installer » pratique juste en dessous de la vidéo, sur lequel vous pouvez rapidement appuyer si la vidéo a réussi à vous convaincre d’essayer l’application en question.

En y regardant de plus près, le GIF utilisé par Google pour présenter cette fonctionnalité comporte ce qui ressemble à un bouton/lien « Shorts » dans les contrôles vidéo, ce qui signifie probablement qu’il s’agit simplement d’une intégration de YouTube Shorts. C’est logique, étant donné que les vidéos de The Play Report seront également disponibles sur d’autres plateformes de réseaux sociaux telles que YouTube, Facebook et Instagram.

En fait, une vérification de la chaîne YouTube de Google Play montre qu’il y a déjà quelques « épisodes » du Play Report téléchargés en tant que YouTube Shorts. Toutefois, le fait de les afficher directement dans la boutique d’applications peut faciliter la découverte de nouvelles applications et inciter les utilisateurs à les télécharger. On ne sait pas si c’est l’entreprise ou les créateurs qui choisissent les applications à mettre en avant dans ces vidéos.

Pas encore en France

Les vidéos courtes de Google Play ne sont pas ouvertes aux soumissions des utilisateurs ou des développeurs, comme vous pouvez l’imaginer. Toutefois, la boutique permet aux développeurs de créer des liens vers des vidéos YouTube dans les listes d’applications. Si cela se passe bien, Google envisagera peut-être d’autoriser également le téléchargement de ce type de courtes vidéos dans les listes d’applications.

Ces vidéos sont désormais disponibles sur le Play Store pour quelques utilisateurs sélectionnés aux États-Unis, et sont visibles en haut de la page d’accueil du Play Store. Si vous ne les voyez pas encore, vous pouvez soit consulter les vidéos sur d’autres plateformes de réseaux sociaux, soit attendre que la fonctionnalité soit étendue à un plus grand nombre d’utilisateurs.