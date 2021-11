Spotify stoppe l’option de lecture aléatoire des albums par défaut parce que Adele l’a demandé

Spotify a cessé son option de lecture aléatoire des albums par défaut à la demande d’Adele, selon un rapport de la BBC. Auparavant, lorsque vous regardiez un album sur Spotify, vous pouviez voir une petite icône de lecture aléatoire à l’intérieur du grand bouton « Play ». Cela indiquait que Spotify commençait à lire les chansons de l’album dans un ordre aléatoire, ce qui n’est pas toujours ce que les utilisateurs attendent (ou veulent).

Désormais, lorsque vous appuyez sur le bouton « Lecture » dans la vue Album, les titres sont lus dans l’ordre — du moment que vous avez un abonnement Premium. Vous pouvez toujours activer le mode aléatoire en basculant sur l’icône « Aléatoire » lorsque vous visualisez une piste individuelle, mais le bouton a été supprimé des pages d’albums individuels.

Adele semble avoir demandé à Spotify de modifier cette fonctionnalité, en indiquant que les albums doivent être écoutés dans un ordre précis. La chanteuse a envoyé un tweet pour remercier Spotify d’avoir fait ce changement, notant que « Notre art raconte une histoire et nos histoires devraient être écoutées comme nous l’avions prévu. Merci à Spotify de nous écouter ». Spotify a ensuite répondu au tweet d’Adele en disant « Tout pour toi », suggérant que le changement a été fait comme une faveur.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy

—Adele (@Adele) November 21, 2021