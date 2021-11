DuckDuckGo veut maintenant aider à protéger votre smartphone Android

App Tracking Protection fonctionne en arrière-plan et continue à bloquer les trackers détectés dans toutes vos applications, même lorsque vous dormez. DuckDuckGo prévoit également de continuer à travailler pour identifier et se protéger contre les nouveaux trackers à l’avenir.

Les trackers actuellement utilisés dans de nombreuses applications populaires sont conçus de telle sorte qu’ils peuvent enregistrer votre activité, par exemple où vous êtes, ce que vous faites, où vous avez été et même le nombre d’heures que vous dormez la nuit, en temps réel et à votre insu. En fait, 96 % des applications Android gratuites populaires testées par DuckDuckGo à l’aide des classements de AndroidRank.org contenaient des trackers tiers cachés . Parmi ces applications, 87 % ont envoyé des données à Google et 68 % à Facebook. Un rapport d’AppCensus a donné des résultats analogues.

Que vous le sachiez ou non, les applications de votre smartphone Android suivent votre activité et envoient des données vous concernant à des tiers. C’est pourquoi DuckDuckGo lance sa nouvelle fonction de protection contre le suivi des applications sur Android .