Les rendus du Pixel 6a montrent un appareil plus compact et sans prise casque

Les rendus du Pixel 6a montrent un appareil plus compact et sans prise casque

Les premiers rendus du futur smartphone de milieu de gamme de Google, le Pixel 6a, sont apparus sur la toile grâce à 91mobiles. D’emblée, il est clair que le smartphone ressemble au modèle standard du Pixel 6.

La bosse carrée de la caméra du Pixel 5a a été remplacée par une barre horizontale avec une configuration à double caméra — qui comprend vraisemblablement un nouveau capteur ultra-large de 12 mégapixels — et un flash LED. Le capteur d’empreintes digitales incrusté à l’arrière a été abandonné en faveur d’un capteur intégré à l’écran.

Les rendus montrent également la caméra frontale logée dans un trou de l’écran incrusté au centre et un schéma de couleurs bicolores. Le Pixel 6a est apparemment doté d’une dalle OLED plate de 6,2 pouces et a des dimensions de 152,2 x 71,8 x 8,7 mm, ce qui signifie qu’il est plus compact que le Pixel 6 et qu’il pourrait plaire aux personnes qui ont été rebutées par sa taille.

Le Pixel 6a est apparemment le premier smartphone Google de série A à abandonner la prise casque de 3,5 mm, de sorte que vous devrez soit utiliser des écouteurs sans fil, soit un adaptateur USB-C vers la prise casque.

Comme le souligne les rumeurs, il ne semble pas y avoir de capteur d’empreintes digitales à l’extérieur de l’appareil — cela pourrait signifier que le capteur est placé sous l’écran, tout comme les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, pour lesquels Google a récemment publié une mise à jour afin d’essayer d’améliorer les problèmes de performance du capteur.

Une puce Tensor

La plupart des autres détails restent inconnus pour le moment, mais il y a quelques vagues preuves que l’appareil sera alimenté par la puce Tensor maison qui alimente également le duo de Pixel 6. Le capteur photo ultra-large susmentionné comporterait des pixels plus grands, ce qui permettrait de faire entrer davantage de lumière et d’améliorer la qualité de l’image.

Si le Pixel 6a suit le même modèle de sortie que le Pixel 5 a, qui se trouve être l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme, nous pouvons nous attendre à le voir en août de l’année prochaine.