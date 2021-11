La mise à jour du Pixel 6 annonce une correction du capteur d’empreintes digitales

by

Une mise à jour des Pixel 6 et Pixel 6 Pro livrée le 17 novembre 2021 vise à corriger le problème apparent du capteur d’empreintes digitales qui a dérangé certains utilisateurs au cours des dernières semaines. Selon un communiqué de Verizon concernant cette mise à jour logicielle, « la présente mise à jour logicielle améliore les performances du capteur d’empreintes digitales de votre appareil ». Cette version inclut un patch de sécurité Android pour octobre 2021, et comprend la version logicielle SD1A.210817.037.A1.

Les détails de la mise à jour ont été confirmés dans une publication sur une page de support de Google, qui note vaguement qu’elle inclut « des corrections de bugs mineurs et quelques améliorations des performances du capteur d’empreintes digitales pour les Pixel 6 et 6 Pro », sans vraiment nous donner de détails sur la façon dont le capteur a été amélioré.

Plus tôt en novembre, un bug relativement important est apparu sur les appareils Pixel 6. Certains utilisateurs ont signalé que le capteur d’empreintes digitales était au mieux ponctuel, et d’autres ont suggéré qu’après une certaine utilisation, leur capteur d’empreintes digitales a entièrement cessé de fonctionner.

Certains utilisateurs ont signalé que le drainage de la batterie et la fonctionnalité du capteur d’empreintes digitales étaient directement liés. Le Pixel 6 dispose d’une certaine fonctionnalité d’économiseur de batterie, abaissant les fonctions consommatrices d’énergie lorsque la batterie de l’appareil atteint zéro — mais le capteur d’empreintes digitales ne devrait en aucun cas avoir un lien avec cette fonctionnalité. Seules les réinitialisations complètes ont semblé fonctionner pour certains utilisateurs, tandis que d’autres n’ont pas encore vu de solution acceptable.

Cette mise à jour va probablement régler le problème — ou au moins tenter de le faire pour un nombre important d’utilisateurs. C’est tout de même mieux que d’appeler un bug une fonctionnalité.

Comment mettre à jour le logiciel du Pixel 6 ?

Si vous souhaitez mettre à jour votre Pixel 6 ou Pixel 6 Pro, rendez-vous dans l’application Paramètres de votre appareil, ou déroulez deux fois votre menu de notifications pour trouver le logo de l’engrenage, et cliquez. Dans les paramètres, faites défiler jusqu’à Système et tapez, trouvez « Mise à jour du système » et cliquez, puis « Vérifier la mise à jour ».

Google indique que la mise à jour — qui consiste en deux builds logicielles : une pour les appareils spécifiques à Verizon (SD1A.210817.037.A1) et une pour les modèles internationaux (SD1A.210817.037) — a commencé à être déployée aujourd’hui et se poursuivra « au cours de la semaine prochaine ». Il convient également de noter que, bien que la mise à jour ne fasse que 14,56 Mo, Google indique qu’il faut environ 25 à 30 minutes pour la télécharger et l’installer en fonction du nombre d’applications que vous avez.