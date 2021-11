Le lancement final de Android 12L aura lieu avant la fin du premier trimestre 2022

La grande question à l’heure actuelle est de savoir quels appareils pourront participer à ces bêta-tests, en dehors des smartphones Pixel, bien sûr. Seul Lenovo a confirmé que sa tablette P12 Pro s’y joindra, et le Galaxy Z Fold 3 en fera très probablement partie à un moment donné. Samsung lancera également de nouvelles tablettes Galaxy Tab S8 à ce moment-là, et il serait dommage, mais pas inattendu, que celles-ci ne puissent pas s’amuser avec Android 12L dès qu’elles le pourront.

Bien sûr, il y aura un peu de temps d’attente, et la société Android DevOps nommée Esper remplit certains des blancs laissés par Google. Selon l’article de blog , la première bêta opt-in commencera en décembre , comme annoncé précédemment, mais il y aura deux autres bêtas en janvier et février de l’année prochaine. Selon le calendrier, le lancement final aura lieu avant la fin du premier trimestre 2022 .

Cela devient problématique à mesure que les incarnations d’Android se diversifient. En plus des tablettes, il y a la nouvelle génération d’appareils pliables ainsi que les applications fonctionnant dans des environnements fenêtrés comme les Chromebook. Android 12L est la tentative de Google de prendre enfin en charge ces cas d’utilisation, et il pourrait arriver un peu tard.

Alors que les tablettes Android existent depuis presque aussi longtemps que les smartphones Android, Google elle-même a été lente à reconnaître et à adopter le facteur de forme grand écran. Il faudra attendre la version 3.0 Honeycomb pour que la plateforme ait des dispositions formelles pour les tablettes, et Google a fabriqué très peu de tablettes Nexus et Pixel qui pourraient être considérées comme des appareils de référence pour les tablettes Android.