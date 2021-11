Le Galaxy S22 Ultra de Samsung pourrait être encore plus proche du Galaxy Note

Après des années de smartphones hauts et étroits, la série Galaxy S22 pourrait inaugurer un ratio d’aspect 19.3:9 qui rendrait les smartphones légèrement plus courts et plus larges que leurs prédécesseurs.

Même si les Galaxy S22 et S22+ auraient nominalement des diagonales d’écran plus courtes que le S21+ ou le S21, le design plus large du Galaxy S22 leur permettrait de conserver et même d’augmenter la surface d’affichage réelle.

Cependant, ce qui est encore plus intéressant, c’est qu’il pourrait y avoir une différence marquée dans la conception des coins entre tous les membres de la série S22. Ice Universe a déniché une photo de certaines protections d’écran préparées pour les trois smartphones, et celle du Galaxy S22 Ultra est nettement plus anguleuse que les coins incurvés des S22 et S22+.

Comparison of screen size and R angle of S22, S22 +, S22 Ultra pic.twitter.com/TMnQFUnBQG — Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2021

Cela pourrait avoir un rapport avec la rumeur selon laquelle le Galaxy S22 Ultra sera le premier smartphone de Samsung à disposer d’un emplacement pour le stylet S Pen depuis, eh bien, la série Galaxy Note 20 de l’année dernière. La source affirme également que le menton (bord sous l’écran) du Galaxy S22 Ultra sera légèrement plus épais que celui du S22 ou du S22+, bien que nous ne voyons pas beaucoup de différence sur l’image.

Loger le S Pen et une grosse batterie

L’espace supplémentaire permis par le design plus angulaire serait utilisé pour adapter à la fois le stylet et la grosse batterie de 5 000 mAh qui est dans le S21 Ultra, tandis que le S22 et le S22+ vont apparemment porter des batteries légèrement plus petites que leurs prédécesseurs.

Dans tous les cas, Samsung semble préparer une surprise en matière de design avec les trois smartphones – ils seront plus courts, plus larges et avec un meilleur rapport écran/corps que leurs prédécesseurs, tandis que le Galaxy S22 Ultra va se vanter d’une conception analogue à la gamme Note avec un design unique de caméra en forme de goutte d’eau à l’arrière.