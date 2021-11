Amazon Prime Video dispose désormais d’une application Mac

Si regarder Amazon Prime Video dans un navigateur Web sur votre Mac ne vous convient pas vraiment, il existe désormais une option native. Disponible dans l’App Store pour macOS, l’application Prime Video native offre des fonctionnalités inédites telles que la fonction « picture-in-picture », c’est-à-dire la possibilité, selon Amazon, de « lire du contenu vidéo dans une fenêtre flottante redimensionnable qui n’est pas bloquée par une autre fenêtre ».

L’application a été créée à l’aide de la plateforme Catalyst, ce qui signifie qu’il s’agit essentiellement du même code que les applications pour iPhone et iPad. Cela signifie que l’audio spatial est pris en charge et que l’on peut acheter ou louer du contenu si on le souhaite.

Vous pourrez également rechercher et parcourir des séries et des films, acheter et louer du contenu, et regarder des sports en direct comme la Premier League anglaise ou encore la Ligue 1. En d’autres termes, c’est presque exactement comme regarder Prime Video dans un navigateur Web, sauf que ce n’est pas dans un navigateur Web. Vous pouvez également trier votre liste de visionnage, télécharger des vidéos pour les regarder hors ligne et voir ce que vous avez acheté.

L’application Prime Video de macOS permet également de contrôler entièrement le contrôle parental, ainsi que de voir quels appareils sont rattachés à votre compte Amazon. L’application Mac gratuite pourrait bien valoir le coup rien que pour cette dernière fonctionnalité, car elle vous évitera d’avoir à fouiller dans votre compte Amazon pour trouver l’information.

L’application native permet également de voir facilement les vidéos que vous avez masquées de votre liste de visionnage, et vous avez un accès facile pour effacer l’historique de vos recherches de vidéos, qui sont deux fonctionnalités intéressantes pour les plus soucieux de la vie privée.

Des fonctionnalités pratiques

L’application Prime Video d’Amazon pour Mac permet également de visionner des vidéos en anglais, espagnol, français, allemand, italien, polonais, russe et dans d’autres langues.

La configuration requise pour Amazon Prime Video est macOS Big Sur 11.4 ou une version ultérieure. Si vous utilisez une version antérieure du système d’exploitation d’Apple, vous devrez soit effectuer une mise à niveau, soit continuer à utiliser le navigateur.