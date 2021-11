Le mode multijoueur de Halo Infinite est disponible dès maintenant

La saison des spartiates commence aujourd’hui. Microsoft surprend les fans de la Xbox avec un lancement anticipé du jeu multijoueur Halo Infinite. Des rumeurs de lancement anticipé du mode multijoueur de Halo Infinite sont apparues au cours du week-end, et Microsoft l’officialise aujourd’hui dans le cadre du 20e anniversaire de la Xbox.

« Au nom de toute l’équipe Halo, j’ai l’honneur et le privilège de vous annoncer que votre voyage spartiate commence aujourd’hui. Dès maintenant, vous pouvez télécharger et commencer à jouer à la saison 1 de la bêta multijoueur gratuite de Halo Infinite sur Xbox One, Series S, [Series] X et PC », a déclaré Tom French, directeur créatif associé multijoueur pour Halo Infinite,.

Le mode multijoueur multiplateforme de Halo Infinite devrait maintenant être en ligne pour tout le monde sur Xbox One, Xbox Series S|X, et PC pour essayer en bêta. Cette bêta comprend l’accès à la saison 1 avec toutes les cartes principales et les fonctionnalités du battle pass. Toute progression dans le mode multijoueur sera également reportée au jour du lancement, le 8 décembre.

Au départ, il y a eu quelques difficultés à télécharger le jeu sur Xbox ou depuis le Windows Store — au début, le jeu free-to-play n’apparaissait que dans le cadre d’un abonnement payant au Xbox Game Pass, et certains joueurs ont également eu des problèmes pour le lancer. Microsoft a suggéré aux joueurs de redémarrer leur console, et Brian Jarrard, directeur de la communauté Halo, a confirmé que certains joueurs rencontraient des erreurs au lancement, car « la version est toujours en cours de publication et de déploiement ».

Mais le jeu fonctionne sur Xbox, et je n’ai eu aucun problème à lancer des matchs sur PC depuis Steam dès le départ. Le chargement des matchs a pris un peu plus de temps que prévu, s’attardant sur les écrans de démarrage. Sur Xbox, l’installation est de 25 Go ; sur Steam, le téléchargement est de 23,7 Go et l’installation de 26 Go.

343 Industries, les développeurs de Halo Infinite, ont commencé à présenter le mode multijoueur du jeu en juillet. Une avant-première du mode multijoueur de Halo Infinite, fin septembre, était disponible pour tous les joueurs Xbox. Mais notez que si vous avez joué à la bêta sur PC, vous devrez relier toutes les commandes que vous avez modifiées. La nouvelle version semble utiliser un client différent de celui des précédentes versions de tests.

La concurrence est là

Il n’est pas surprenant que l’événement Xbox ait fait une large place à Halo, après que plus de 81 millions d’exemplaires de jeux Halo aient été vendus dans le monde. C’est une franchise populaire qui a vu plus de 3 millions de joueurs de Halo : The Master Chief Collection sur PC et Xbox One pendant sa semaine de lancement. La gratuité du jeu ne fait pas de mal. Mais étant donné la popularité d’une foule d’autres jeux de tir multi-joueurs gratuits comme Apex Legends, Fortnite et Call of Duty Warzone, Halo Infinite a beaucoup plus de concurrence qu’à l’époque où le premier jeu Halo est sorti il y a 20 ans.

Voici l’intégralité de l’article du blog Halo Waypoint sur le lancement du mode multijoueur de Halo Infinite, y compris une liste des modes de jeu et des fonctionnalités qu’il inclut et n’inclut pas. Voici également un tableau de la configuration requise pour PC.