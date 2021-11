Le Galaxy S22 avec la puce Exynos à la traîne face aux modèles Snapdragon 898 en matière de graphisme ?

Maintenant que Samsung a adopté les conceptions d’Arm au lieu de s’appuyer sur des cœurs Mongoose personnalisés, les performances du processeur de sa puce phare Exynos se sont considérablement améliorées. Pour mettre les graphiques au niveau des puces concurrentes, Samsung s’est associé à AMD. Malgré cela, la puce Exynos 2200 n’aidera apparemment la société sud-coréenne qu’à réduire l’écart de performances, ce qui serait un exploit en soi, mais le Snapdragon 898 de Qualcomm conservera un avantage.

Le vénérable Ice Universe, initié de Samsung, affirme que le GPU du Snapdragon 898, qui, selon les fuites, s’appelle Adreno 730, offrira des performances et une efficacité énergétique supérieures aux attentes. Un cadre de Lenovo avait précédemment déclaré que le GPU du Snapdragon 898 serait « grandement amélioré ».

Selon l’estimation de la source, le GPU AMD de la puce Exynos 2200 doit être 50 % plus rapide que celui du Exynos 2100 pour être au même niveau que le GPU Adreno 730.

EXCLUSIVE (Official Benchmark) Compared to E2100, E2200 GPU is…

Sustained +17~20%

Peak +31~34% Compared to SD888, E2200 GPU has…

Big difference in 3DMark performance (Wild Life) ARMv9 * Performance results based on pre-release hardware and software

* Subject to change pic.twitter.com/m6BKqWcgKj — Tron ❂ (@FrontTron) November 10, 2021

Ce n’est apparemment pas le cas, si l’on en croit une fuite de Tron. Il affirme que par rapport à la puce Exynos 2100, le GPU du Exynos 2200 offre des performances soutenues jusqu’à 20 % supérieures et des performances de pointe jusqu’à 34 % supérieures.

Selon les précédents rapports, les deux puces utiliseront probablement une architecture CPU analogue avec un cœur Cortex-X2, trois cœurs Cortex-A710 et quatre cœurs Cortex-A510. Ice rapporte que le processeur du Snapdragon 898 a actuellement quelques problèmes de dissipation de chaleur, que la société est censée essayer de résoudre.

Un processus de 4 nm

La source ajoute que l’IA et le FAI sont deux autres domaines dans lesquels le Snapdragon 898 s’est grandement amélioré. Les deux puces seront probablement basées sur le processus de 4 nm, qui est en fait une version améliorée de la technologie 5 nm et non un nouveau nœud. Le Snapdragon 898 devrait alimenter les principaux smartphones Android de 2022, à l’exception des smartphones Google Pixel, qui utilisent désormais la puce Tensor maison, et de certains modèles de la série Galaxy S22.

Selon Tron, seuls les modèles Galaxy S22 destinés à l’Europe et à la Russie auront l’Exynos 2200 sous le capot, et les autres régions, y compris celles qui reçoivent traditionnellement une puce Samsung, recevront le SoC Snapdragon 898 cette fois-ci en raison du faible rendement de la puce Exynos 2200.

Qualcomm devrait lever le voile sur le Snapdragon 898 le 30 novembre et bien qu’il n’y ait aucun mot sur l’annonce du Exynos 2200, il est clair qu’il ne sera pas révélé le 19 novembre.