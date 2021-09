La configuration requise pour Halo Infinite sur PC est révélée

Avec le lancement de Halo Infinite le 8 décembre, il est enfin temps de savoir si votre PC est prêt pour le jeu. La configuration requise pour la version PC de Halo Infinite a été publiée sur Steam. Bien qu’un large éventail de PC soit en mesure de jouer au jeu, les spécifications recommandées risquent d’être un peu lourdes pour ceux qui n’ont pas pu mettre à niveau leur GPU dernièrement.

Ainsi, si vous avez l’intention d’y jouer plus tard dans l’année, consultez la configuration requise officielle de Halo Infinite pour vérifier si votre PC peut faire tourner le jeu.

Configuration minimale requise pour Halo Infinite

Avant de passer à la configuration recommandée, jetons un coup d’œil à la configuration minimale requise pour savoir si votre PC peut gérer le jeu.

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 RS3 x64

Processeur : AMD FX-8370 ou Intel i5-4440

Mémoire : 8 Go de RAM

Carte graphique : AMD RX 570 ou NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

DirectX : Version 12

Stockage : 50 Go d’espace disponible

Configuration requise recommandée pour Halo Infinite

Voici maintenant la configuration système recommandée pour Halo Infinite afin de garantir une jouabilité optimale :

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 19H2 x64

Processeur : AMD Ryzen 7 3700X ou Intel i7-9700k

Mémoire : 16 Go de RAM

Carte graphique : Radeon RX 5700 XT ou NVIDIA GeForce RTX 2070

DirectX : Version 12

Stockage : 50 Go d’espace disponible

Comme vous pouvez le constater à partir de la configuration requise, il ne semble pas qu’un PC moyen puisse tirer son épingle du jeu tout en offrant une jouabilité agréable. Même au niveau de l’entrée de gamme, il s’agit d’un GPU NVIDIA GTX 1050 Ti. Les exigences ne précisent pas le nombre de FPS ou la résolution exacte auxquels vous pouvez vous attendre avec les spécifications énumérées.

Un lancement le 8 décembre

Sur les consoles, Halo Infinite sera lancé sur la Xbox One, la Xbox Series S et la Xbox Series X. Les spécifications pour PC fonctionnent plus ou moins de la même manière. La Xbox One originale, lancée en 2013, était équipée d’un processeur AMD Jaguar à 8 cœurs cadencés à 1,75 GHz et d’un GPU de 1,31 téraflops, à peu près comparable à la GTX 1050 Ti. La Xbox Series X possède un processeur 8 cœurs à 3,8 GHz et un GPU de 12 téraflops. Ces spécifications ne sont pas très surprenantes, puisque le jeu tourne sur ces consoles, ainsi que sur la Xbox Series S et la Xbox One X.

Halo Infinite sera lancé le 8 décembre sur PC Windows, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One, y compris sur Xbox Game Pass.