Cette fonction magique de l’iPhone pourrait être la clé des Apple Glass

Votre expérience de l’iPhone pourrait être sur le point de changer à jamais. Apple a travaillé dur pour faire avancer sa liste d’idées pour la prochaine génération de gadgets connectés et de technologies qui capteront l’imagination et le portefeuille des consommateurs. Apple a déposé quelques brevets auprès du United States Patent and Trademark Office qui ont été révélés au public en fin de semaine dernière, montrant ces idées. L’une de ces idées nous donne un aperçu de la façon dont Apple pourrait fabriquer une paire de lunettes connectées qui changeront la façon dont vous utilisez votre iPhone.

Avec ce que le brevet d’Apple décrit comme des « lunettes de confidentialité », un utilisateur pourrait être en mesure de voir le contenu de l’écran de son iPhone sans que personne autour de lui ne puisse voir ce même contenu.

Le brevet souligne qu’un grand pourcentage d’humains doit utiliser des lunettes de vue ou des lentilles de contact pour voir correctement. La technologie mentionnée par Apple dans le brevet permettrait à un écran d’iPhone ou d’iPad Pro de corriger automatiquement la vision de l’utilisateur.

Dans le brevet, Apple semble envisager une connexion privée entre une paire de lunettes connectées, les « Privacy Eyewear », sur l’utilisateur, et un iPhone. Un balayage facial de l’utilisateur est effectué, les lunettes Privacy Eyewear sont détectées et une « opération de flou de protection de la vie privée » est effectuée pour « faire varier une sortie graphique » et une « sortie graphique floue » est affichée pour tous les utilisateurs sauf celui qui porte la paire de lunettes connectées détectée.

Le brevet 20210350769 déposé par Apple Inc. et partagé par Patently Apple traite principalement du balayage facial et du potentiel d’enregistrement de formes avancées et variées dudit balayage. Le brevet montre qu’Apple envisage des « profils d’affichage » basés sur différentes apparences d’un utilisateur reconnu, et très probablement l’élargissement des utilisations de ce que nous appelons actuellement Face ID, bien qu’Apple ne mentionne jamais la marque Face ID par son nom.

Enfin des lunettes adaptées !

Il sera intéressant de voir comment la gestion future de la réalité augmentée, des écrans apposés devant nos yeux et du Métaverse par Apple affectera la façon dont les gens perçoivent le port et l’utilisation des lunettes. Aucune entreprise n’a réussi à perfectionner le type de vision que nous avons vu présenter (sous une forme ou une autre) par Google avec les Google Glass. Le travail d’Apple sur la réalité augmentée et la numérisation 3D au cours des dernières années pourrait conduire à une réalité où les lunettes intelligentes deviendraient aussi courantes que le smartphone.

Il se pourrait que la clé d’Apple pour faire de ce futur une réalité soit une fonction comme celle décrite ci-dessus. Si la fonction de confidentialité la plus magique de l’iPhone nécessite le port d’un ensemble spécial de lunettes Apple, le citoyen lambda ressentira-t-il le besoin de posséder ces lunettes ? C’est possible !