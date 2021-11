Instagram paiera désormais 35 000 dollars aux créateurs pour utiliser Reels, un défi lancé à TikTok

Instagram offre désormais aux créateurs de l’argent pour poster des Reels sur leur plateforme, certains utilisateurs recevant jusqu’à 35 000 dollars. Cette offre intervient alors que son rival TikTok continue de monopoliser le marché de la vidéo de courte durée.

La société Meta a annoncé ce changement plus tôt dans l’année, mais TechCrunch rapporte qu’il a finalement commencé à se déployer, avec de nombreux créateurs signalant qu’ils avaient été approchés avec des offres allant de 800 dollars pour leurs publications, tandis que d’autres ont reçu jusqu’à 35 000 dollars pour un total de 58,31 millions de vues en un mois.

Acheter des créateurs de réseaux sociaux pour votre plateforme naissante peut sembler une bonne idée, surtout lorsque le leader du marché a une telle avance. Mais il est peu probable que ce soit une bonne solution à long terme. Jeter de l’argent par les fenêtres pour courtiser les créateurs ne fonctionnera pas si les utilisateurs ne sont pas assez nombreux pour justifier cette dépense.

Instagram n’est pas le seul à tenter cette tactique. Snapchat, Pinterest et YouTube paient des créateurs pour qu’ils partagent des vidéos courtes sur leurs plateformes respectives également — mais il n’y a qu’un nombre limité de personnes intéressées par le visionnage de contenus vidéo courts pour que cela soit viable. Les failles de cette stratégie ont déjà commencé à se manifester.

Snapchat, qui a été le premier à lancer un programme payant, a cessé de payer les créateurs de manière régulière après avoir modifié son protocole de paiement en juin, en présentant la nouvelle structure comme une offre plus solide.

Attention…

En pratique, les paiements ont soit cessé, soit sont devenus aléatoires et sporadiques au mieux pour beaucoup. « Je veux simplement savoir pourquoi je ne suis pas payée pour mes vidéos », s’est plainte Caren Babaknia, une participante au Snapchat Spotlight, à CNBC cette année, et de nombreux autres créateurs auraient quitté la plateforme pour des pâturages plus verts.

Selon TechCrunch, un porte-parole d’Instagram a partagé ce qui suit : « Nous continuons à tester les paiements à mesure que nous nous déployons auprès de plus de créateurs, et nous nous attendons à ce qu’ils fluctuent alors que nous sommes encore en train de démarrer. Nous avons conçu les bonus de manière à pouvoir aider autant de créateurs que possible d’une manière qui soit réalisable et qui génère des gains significatifs. Notre objectif est que les bonus deviennent plus personnalisés au fil du temps ». Un peu comme avec Snapchat, les créateurs feraient bien de ne pas se laisser influencer par la promesse de gains sur la plateforme dans le cadre d’une stratégie à long terme.

TikTok semble ne pas être perturbé

Il y a deux interprétations possibles des systèmes de primes de ces plateformes. La version généreuse est que Instagram, propriété de Meta, veut partager la richesse avec les créateurs à la base de sa plateforme. Mais ce n’est un secret pour personne que Instagram, YouTube et Snapchat surveillent de près l’explosion de popularité de TikTok, et ce n’est pas une coïncidence si la plupart des systèmes de primes sont axés sur des services de vidéo de courte durée qui ressemblent étrangement à TikTok.

Pour sa part, TikTok semble ne pas être perturbé par les sommes d’argent jetées par ses concurrents. Fin septembre, il a annoncé avoir dépassé le milliard d’utilisateurs actifs mensuels.