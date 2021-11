Une mise à jour fait ironiquement disparaître la Gomme magique de la série Pixel 6

L’une des nouvelles fonctionnalités de l’IA que vous trouverez sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro est la Gomme magique. Certes vous ne pourrez pas supprimer tout, mais elle supprimera les personnes et les objets indésirables de vos photos. À moins que la mise à jour vers la version 5.67 de l’appli Google Photos n’ait en quelque sorte supprimé la Gomme magique de votre modèle de la série Pixel 6.

C’est ce qui est arrivé à plusieurs utilisateurs de Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui se sont plaints du problème sur Reddit. Un Redditor portant le nom de JaspahX a écrit : « Quelqu’un d’autre a eu la Gomme magique à un moment donné seulement pour qu’elle disparaisse plus tard ? J’ai joué avec avant il y a quelques jours, mais je viens d’ouvrir une photo pour essayer de supprimer certains objets d’arrière-plan et elle est partie. Si j’ouvre une photo pour la modifier, le menu “Outils” n’apparaît jamais. J’ai essayé de désinstaller les mises à jour des applications Appareil photo et Photos et de les réinstaller, mais rien. J’ai redémarré le téléphone — rien non plus ».

Un utilisateur de Reddit a résumé le problème en une phrase : « Ahh il semble que vous ayez effacé par magie la gomme magique ». Cependant, il semble que la magie ne soit pas le problème. Apparemment, une version de l’application Photo prenant en charge la gomme magique, effacée, était disponible sur le Google Play Store. La bonne nouvelle est que Google affirme qu’un correctif est en cours de réalisation.

Parlant à The Verge, Alex Moriconi, porte-parole de Google, a déclaré que le géant de la recherche « a identifié un problème au début du déploiement de [sa] dernière mise à jour de Photos et fournissent un correctif sous peu ». Toutes les personnes possédant un nouveau modèle de la série Pixel 6 n’ont pas été affectées et certaines de celles qui ont eu la chance de ne pas recevoir le bug n’ont pas reçu la version 5.67 de Google Photos.

Puisqu’il semble que la précédente mise à jour de Google Photos soit le coupable, restez à l’affût d’une mise à jour de l’application. Nul doute que Google va accélérer la correction, car la Gomme magique est l’une des nouvelles fonctionnalités les plus promues sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Les fonctionnalités de ce type, qui reposent sur l’apprentissage automatique et l’IA, dépendent du nouveau processeur Google Tensor.

D’autres problématiques

Outre cette problématique, Google doit envoyer des mises à jour logicielles pour résoudre les problèmes de vacillement de l’écran, et pour exterminer plusieurs bugs liés au capteur d’empreintes digitales à l’écran. En ce qui concerne ce dernier point, plusieurs utilisateurs se plaignent que le capteur d’empreintes digitales est lent, qu’il déverrouille le smartphone en utilisant des empreintes qui ne sont pas valides, et qu’il ne se remet pas en marche une fois la batterie vidée et remplie.

La partie la plus ennuyeuse de cette dernière plainte est que la seule chose qui peut réactiver le capteur d’empreintes digitales est une réinitialisation d’usine, les deux mots les plus effrayants dans le monde des propriétaires de smartphones ! Ceux qui ne veulent pas passer par une réinitialisation d’usine pourraient tout aussi bien attendre une mise à jour de Google pour voir si ce problème peut également être résolu avec une mise à jour logicielle.