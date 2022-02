L’iPhone pliable d’Apple pourrait inclure des charnières à engrenages

Les rumeurs d’un iPhone pliable circulent depuis longtemps. Nous avons vu différents brevets qui suggèrent que le géant basé à Cupertino travaille sur un tel dispositif attendu dans les années à venir.

Aujourd’hui, un brevet suggère que Apple pourrait mettre en place une charnière avancée basée sur des engrenages sur son futur iPhone pliable. Il est fort possible que cette description soit en fait une tentative d’Apple de faire ce qu’elle fait toujours dans les brevets, et de couvrir toutes les interprétations possibles de son idée.

Le brevet intitulé « Folding Electronic Devices With Geared Hinges » a récemment été déposé par le géant à la pomme croquée. Ce brevet explique l’utilisation d’engrenages avancés pour les charnières d’un appareil pliable. Selon la description, ce mécanisme permettra à l’utilisateur de plier l’écran jusqu’à l’arrière, ce qui rendra l’iPhone pliable assez analogue au Surface Duo de Microsoft, sur le papier au moins.

Le brevet indique que « les première et deuxième parties d’un boîtier de dispositif électronique pour le dispositif [pliable] peuvent être jointes à l’aide d’une charnière ». En outre, il explique que la charnière peut contenir « des éléments dentés tels que des engrenages et un rack » pour plier un écran flexible dans les deux sens.

« Le rack pourrait avoir une surface avec des parties incurvées. Les engrenages peuvent comprendre des engrenages rotatifs qui sont positionnés le long des parties courbées du rack lorsque le dispositif électronique est plié et déplié. La charnière peut comprendre des engrenages qui sont fixés aux première et deuxième parties du boîtier et qui s’engagent dans les engrenages rotatifs. Les éléments de liaison peuvent maintenir ensemble les engrenages et le rack », peut-on lire dans le brevet.

Quand le lancement ?

En d’autres termes, ce mécanisme de charnière permettra aux utilisateurs de plier le futur appareil Apple vers l’intérieur et vers l’extérieur. Ainsi, ils pourront l’ouvrir comme un livre pour une expérience avec un grand écran, ou le plier vers l’extérieur jusqu’à l’arrière pour avoir un appareil compact à double écran dans leurs mains.

En outre, le brevet souligne que ce mécanisme fonctionnera avec n’importe quel type d’écran. Selon des rumeurs antérieures, Apple aurait commandé des écrans OLED pliables à Samsung. D’autres spéculations ont indiqué que Foxconn teste actuellement l’iPhone pliable.