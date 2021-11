L’application Google pourrait bientôt bénéficier d’un raccourci de recherche flottant sur Android

En faisant glisser le raccourci hors de sa position ancrée, on découvre le design en forme de pilule de l’interface utilisateur. Une fois ouverte, les utilisateurs verront également deux boutons supplémentaires permettant de masquer temporairement la bulle de recherche ou de la désactiver. De plus, lorsque les utilisateurs lanceront l’application Google après le déploiement de la fonctionnalité, ils auront deux nouvelles options pour « conserver » le raccourci ou le « supprimer » entièrement.

Lorsqu’il est ancré sur un côté de l’écran, le raccourci de recherche apparaît sous la forme d’une interface utilisateur rectangulaire, comprenant une icône de loupe multicolore et une icône de micro . En appuyant sur l’icône de la loupe, vous ouvrez un champ de texte de recherche Google pour rechercher une requête, tandis que l’icône du micro permet aux utilisateurs de rechercher des requêtes en utilisant la recherche vocale non assistée.