Patreon crée un produit vidéo pour aider les créateurs à s’affranchir de YouTube

Une plateforme vidéo Patreon pourrait changer la donne pour l’économie de l’abonnement , et pourrait éventuellement porter un sérieux coup à la popularité de YouTube. Malheureusement, il n’a pas révélé d’autres détails sur ce support vidéo à venir, notamment la date à laquelle l’entreprise compte lancer cette nouvelle fonctionnalité. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une bonne nouvelle pour les créateurs de Patreon et sans doute d’une étape nécessaire pour l’entreprise, étant donné le nombre croissant de concurrents.

« Nous hébergeons déjà des podcasts, et maintenant nous commençons à héberger également des vidéos », dit-il. « Nous construisons un produit vidéo… Donc, en ce qui concerne la façon dont nous avons abordé notre stratégie, et ce que nous construisons exactement, nous construisons l’architecture horizontale pour tout créateur, quel que soit son support, ou, quel que soit le format de téléchargement, pour être en mesure de construire une entreprise autour de son travail ».

Bien que Patreon dispose d’un certain nombre d’outils, notamment la possibilité de partager des images et des messages textuels, elle n’est pas très utile pour les créateurs de vidéos. De nombreux créateurs de Patreon finissent par utiliser YouTube comme leur principale plateforme vidéo pour télécharger du contenu exclusif réglé sur privé et partagé par des liens directs dans Patreon. Cela va changer.