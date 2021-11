Les applications Android sont désormais disponibles pour un plus grand nombre de testeurs de Windows 11

Microsoft a initialement publié le Windows Subsystem for Android en exclusivité pour les utilisateurs du canal bêta aux États-Unis, évidemment sur un nombre limité d’appareils, mais il semble maintenant que la société est prête à étendre le déploiement.

Le géant du logiciel basé à Redmond a annoncé qu’une preview de l’expérience Android sur Windows 11 est désormais disponible dans le canal Dev également, bien que la fonctionnalité reste exclusive aux utilisateurs des États-Unis.

Microsoft a essayé de rendre les applications Android sur Windows 11 aussi natives que possible, et c’est la raison pour laquelle leur installation est extrêmement simple. Les applications Android sont répertoriées dans le Microsoft Store, bien qu’elles soient alimentées par l’Amazon Appstore.

Et après l’installation, elles peuvent être épinglées à la barre des tâches et apparaître également dans l’écran Alt + Tab, tout comme une application Windows standard.

« L’exécution d’applications et de jeux Android sur Windows 11 sera familière, sans effort et intégrée, comme vous pouvez vous y attendre. Vous pouvez facilement exécuter ces applications côte à côte à l’aide de la nouvelle fonction Snap Layouts, les épingler à votre menu Démarrer ou à votre barre des tâches, et interagir avec elles à l’aide de la souris, du toucher ou du stylet », explique Microsoft.

Une expérience native

« Les apps Android sont également intégrées dans les vues Alt + Tab et Tâche pour vous aider à faire des allers-retours rapides entre les apps qui comptent le plus pour vous. Vous pouvez voir les notifications des applications Android dans le centre de notifications ou partager votre presse-papiers entre une application Windows et une application Android. Nous avons conçu cette expérience en tenant compte de l’accessibilité ; de nombreux paramètres d’accessibilité de Windows s’appliquent aux applications Android et nous travaillons avec Amazon pour apporter d’autres améliorations ».

À ce stade, il n’y a pas de date de sortie quant au moment où Microsoft pourrait rendre cette fonctionnalité disponible pour tous les membres Insider, car la société améliore encore progressivement la disponibilité pour s’assurer que tout fonctionne correctement.