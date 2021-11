Microsoft s’associe à Meta pour intégrer Teams dans son Workplace

Vous ne pensez probablement pas à Microsoft et Meta (anciennement Facebook) comme à des partenaires probables, mais les deux sociétés s’unissent pour apporter Microsoft Teams à Workplace by Meta. En effet, Facebook Workplace, ou Workplace by Meta comme il a été rebaptisé, intégrera bientôt Teams pour diffuser des vidéos en direct dans les groupes Workplace.

Selon l’article de la société, il sera bientôt possible d’utiliser Microsoft Teams pour diffuser des vidéos dans les groupes Workplace, ce qui rendra certainement Workplace by Meta plus utile. Si vous êtes un utilisateur de Workplace, l’intégration de Teams dans Workplace permettra également aux employés de visualiser, commenter et réagir aux réunions en temps réel sans avoir à passer d’une application à l’autre.

« Une chose que j’ai apprise… il n’y aura pas un seul et unique outil de communication sur la planète », déclare Jeff Teper, responsable de la collaboration Microsoft 365. « Les gens vont choisir un certain nombre d’outils, donc je pense que c’est à nous, en tant que fournisseurs responsables, de nous assurer qu’ils peuvent s’intégrer et interopérer ».

Microsoft intègre également Workplace dans Teams, ce qui permettra aux utilisateurs de Teams d’accéder au contenu de Workplace depuis une application dans Teams. L’application peut être épinglée à la barre de navigation de Teams et comprendra une page d’accueil du contenu de Workplace. Les administrateurs de Teams pourront également marquer le contenu comme important pour le mettre en valeur dans l’application Workplace.

L’intégration entre Workplace by Meta et Microsoft Team devrait être déployée au début de 2022. En outre, Teams arrive sur Facebook Portal, ce qui rend le dispositif d’appel vidéo de Meta beaucoup plus fonctionnel.

L’avenir Métaverse ?

Ce n’est pas le premier partenariat entre Meta et Microsoft, et ce ne sera probablement pas le dernier. En effet, cette intégration de Workplace by Meta et de Microsoft Teams est la dernière en date d’un partenariat plus large entre les deux entreprises. Vous pouvez actuellement utiliser SharePoint, OneDrive et les outils Office 365 de Microsoft dans Workplace by Meta. Dans l’autre sens, Workplace est intégré à Azure Active Directory de Microsoft, et l’ajout de Teams n’est que la prochaine étape logique du processus.

Microsoft et Meta préparent également le terrain pour se disputer le Métaverse des entreprises dans les années à venir. Les deux entreprises ont récemment dévoilé des visions analogues pour les espaces et les réunions virtuels, mais étant donné ces partenariats continus, nous pourrions bien voir les deux entreprises collaborer encore davantage sur les efforts en matière de réalité virtuelle et de Métaverse à l’avenir.