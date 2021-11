Voici un rendu de l’Apple Car basé sur les brevets de la société

Les rumeurs d’une Apple Car continuent de circuler, tant l’intérêt d’Apple de passer des smartphones, tablettes et ordinateurs aux voitures électriques est évident. Alors qu’Apple ne semble pas près de lancer sa propre voiture, Vanarama, un courtier en location de voitures basé au Royaume-Uni, a créé un rendu de l’Apple Car à ajouter à la pile de spéculations.

Il est courant que des sociétés britanniques de ce type distribuent des rendus de véhicules à des fins publicitaires, ce qui explique pourquoi une société de location propose des spéculations sur l’Apple Car. Vanarama affirme que ce rendu est basé sur des brevets réels d’Apple, bien que cela ne donne toujours pas une image claire de ce à quoi ressemblerait une véritable voiture électrique Apple.

Le rendu dépeint un véhicule électrique avec un style de carrosserie de coupé SUV qui combine une hauteur de conduite élevée avec une ligne de toit basse. Cela correspond à des VE de production récente comme la Ford Mustang Mach-E, mais rien n’indique qu’Apple choisirait cette forme, si ce n’est le fait qu’elle est actuellement populaire auprès des designers de voitures. Même si elle le faisait, Apple ne ferait que suivre les tendances de l’industrie automobile plutôt que de proposer quelque chose de nouveau ou de différent.

Cependant, certains détails du design correspondent aux brevets d’Apple. La voiture est dotée de portières antagonistes (également appelées « portes-suicides »), sans pilier central entre les portes avant et arrière. Cette disposition était autrefois utilisée sur les voitures de luxe, mais a été abandonnée parce que la suppression de ce pilier comprenait la rigidité structurelle et la protection contre les collisions. Une demande de brevet déposée par Apple en 2019 détaillait comment l’entreprise prévoyait de tenir compte de cette situation en ajoutant des sections de support diagonales dans les portes, tandis qu’une deuxième demande de brevet déposée à peu près au même moment décrivait l’utilisation du plancher pour augmenter l’intégrité structurelle et absorber les forces de collision.

L’intérieur comporte un écran qui s’étend sur tout le tableau de bord, ce qui n’est pas sans rappeler ce que nous avons déjà vu sur le concept Byton M-Byte et la Mercedes-Benz EQS. Le rendu spéculatif prévoit un écran entièrement personnalisable et l’intégration de Siri, ce qui ne semble pas trop exagéré étant donné des compétences de base d’Apple.

De simples rendus aujourd’hui

Les rapports sur un programme de voiture Apple, également connu sous le nom de Projet Titan, remontent à quelques années. Les premiers rapports mettaient l’accent sur la conduite autonome ou un système d’infodivertissement tirant parti de l’expertise d’Apple en matière de smartphones, mais des rapports plus récents ont affirmé que la technologie de la batterie serait ce qui distingue l’Apple Car.

Apple aurait été en pourparlers avec Hyundai et Kia plus tôt cette année pour fabriquer la voiture, peut-être dans l’usine de Kia à West Point, en Géorgie, mais ces pourparlers semblent avoir pris fin. Selon un rapport publié en avril, Apple aurait entamé des négociations avec la société coréenne LG Electronics et le fournisseur automobile canadien Magna pour construire la voiture. Magna a une activité de fabrication en sous-traitance qui comprend la Jaguar I-Pace et la future Fisker Ocean, tandis que LG est un important fournisseur de batteries pour VE. Toutefois, un rapport publié en octobre indiquait également qu’Apple cherchait à conclure un accord d’approvisionnement en batteries avec les entreprises chinoises CATL et BYD.