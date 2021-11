Netflix n’a cessé de déployer de nouvelles fonctionnalités pour répondre à un public plus large sur le marché. Récemment, nous avons vu le géant du streaming déployer des jeux sur sa plateforme pour les abonnés Android et iOS.

Aujourd’hui, Netflix a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité appelée Kids Clips, qui vise à répondre aux besoins de la jeune génération.

La fonction Kids Clips est analogue à la fonction Fast Laughs de Netflix, qui permet de regarder de courtes vidéos comiques de type TikTok à partir de sa bibliothèque sur les appareils mobiles. Cependant, au lieu du format vidéo vertical comme les Reels, YouTube Shorts et TikTok, la fonction Kids Clips présente des vidéos courtes adaptées aux enfants au format horizontal sur les appareils mobiles.

Netflix prévoit d’ajouter quotidiennement de nouveaux clips en fonction de son offre actuelle et future.

Avec cette fonctionnalité, Netflix prévoit de s’adresser à un marché inexploité dans le marché des applications de streaming vidéo, et d’élargir sa base d’utilisateurs en attirant davantage de jeunes téléspectateurs sur sa plateforme. De plus, comme cette fonctionnalité permet de diffuser de courts dessins animés et d’autres vidéos animées d’émissions et de films choisis au hasard dans la vaste bibliothèque de Netflix, les parents peuvent être assurés que leurs enfants découvriront davantage de contenu sur la plateforme.

Une concurrence acharnée

En outre, face à la concurrence acharnée de Prime Video, Disney+ et d’autres plateformes dans le secteur du streaming numérique, Netflix souhaite attirer les utilisateurs d’autres plateformes axées sur les vidéos courtes, comme TikTok et YouTube Shorts.

La fonctionnalité commencera à être déployée cette semaine aux États-Unis et dans les pays hispanophones d’Amérique latine, ainsi que sur des marchés tels que le Canada, l’Australie et l’Irlande. Netflix a confirmé le lancement de la nouvelle fonctionnalité après que sa présence ait été découverte dans un code caché par le développeur iOS Steve Moser et partagée avec Bloomberg News.