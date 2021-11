Finalement, Samsung ne lancera pas de nouvelle puce Exynos le 19 novembre

Après tout, Samsung ne lancera pas un brillant nouveau processeur Exynos. Une publication partagée sur le fil Instagram de la société en milieu de semaine avec le slogan « tout change » a conduit beaucoup de gens à croire qu’il y aurait un lancement de produit Exynos le 19 novembre.

Avec un puissant nouveau flagship à venir, les observateurs de Samsung étaient prêts pour l’annonce d’une puce Exynos — et cela semblait être le cas. Décevant, il semble qu’il s’agisse simplement de modifications apportées aux comptes de réseaux sociaux de la société.

« Le jeu a parcouru un long chemin », a déclaré Samsung dans sa précédente image partagée sur Instagram. « Ce que nous avions l’habitude de considérer comme “immersif” dépendait d’une foule de facteurs externes, comme le milieu environnant. Mais les progrès des semi-conducteurs ont changé cela — apprenez comment lorsque nous emménagerons dans notre nouvelle maison le 19 novembre. Restez à l’écoute. #EverythingChanges ».

Samsung a plus tard tweeté (et commenté la publication originale), disant qu’il n’avait aucun événement prévu pour l’Exynos le 19 novembre. Au lieu de cela, le seul but de la publication était de préfigurer des changements non spécifiés sur ses comptes de réseaux sociaux.

Despite the rumors, we don’t have any Exynos-related events planned on 11/19, but we do have some changes coming to our social accounts. Stay tuned to the @SamsungDSGlobal account for more!

—Samsung Exynos (@SamsungExynos) November 10, 2021