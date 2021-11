Instagram va bientôt lancer des abonnements pour les créateurs de contenu

Après l’énorme succès de plateformes comme Patreon et OnlyFans, certains réseaux sociaux ont mis en place des moyens permettant aux utilisateurs de soutenir les personnes qu’ils suivent avec de l’argent. En fait, l’une des plateformes de médias sociaux à la croissance la plus rapide, TikTok, teste déjà une fonctionnalité de type Patreon, qui permet à ses utilisateurs de soutenir les créateurs de la plateforme directement depuis le profil de ces derniers.

Instagram est sur le point de le faire, puisque la plateforme appartenant à Meta s’apprête à lancer un nouvel abonnement. En effet, prochainement, Instagram prévoit de laisser les créateurs de contenu utiliser un nouveau modèle de monétisation sous forme d’abonnements. Le réseau social a récemment ajouté des options d’achat in-app aux États-Unis, qui sont censées être utilisées pour les « abonnements Instagram ».

Selon TechCrunch, deux services de renseignements sur les applications, Sensor Tower et Apptopia, qui ont surveillé les changements apportés aux descriptions et aux captures d’écran des applications, ont remarqué que le premier achat in-app « Instagram Subscriptions » a été ajouté au listing de l’App Store américain le 1er novembre et a une valeur de 4,99 dollars. En outre, un autre achat in-app de 0,99 dollars a été ajouté à la liste quelques jours plus tard.

Bien qu’Instagram ne dise pas quel est le but réel de ces achats in-app, ceux-ci font probablement partie de la stratégie de l’entreprise pour monétiser davantage la plateforme tout en offrant un moyen pour les utilisateurs de donner de l’argent aux créateurs qu’ils suivent et aiment.

Ces changements ont été repérés par d’autres personnes du secteur également, il semble donc que ce ne soit qu’une question de temps avant qu’Instagram ne les mette à la disposition des utilisateurs. Cependant, le réseau social pourrait avoir besoin d’un peu de temps pour tester les nouveaux abonnements, de sorte qu’ils pourraient d’abord être disponibles pour un plus petit groupe de créateurs de contenu avant d’être généralement disponibles.

Du contenu exclusif

Les abonnés d’Instagram qui payent un abonnement auront accès à des Stories exclusives, qui ne sont pas accessibles au grand public. De plus, ils obtiendront un badge de membre spécial et auront également accès à des vidéos en direct exclusives.

Cette année, Twitter a également annoncé une fonction analogue appelée Super Follow, qui permet aux créateurs d’offrir du contenu exclusif aux abonnés. D’autres plateformes comme TikTok, Snapchat, Pinterest et YouTube ont travaillé sur des abonnements similaires.