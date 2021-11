Le Galaxy S21 FE serait vendu uniquement en Europe

Malgré des problèmes persistants de disponibilité des composants, Samsung a apparemment décidé de poursuivre le lancement du Galaxy S21 FE, même s’il arrive en retard et presque mort à l’arrivée. La société avait initialement prévu de lancer le téléphone en août en Europe et aux États-Unis, mais le journal sud-coréen Ddaily relayé par FrontTron rapporte que le smartphone sera vendu sur un seul marché.

Selon le média, Samsung envisageait d’annuler le smartphone, comme l’indiquaient certains rapports, mais le patron de la division mobile, Roh Tae-moon, tenait absolument à le commercialiser. Après tout, son prédécesseur, le Galaxy S20 FE, a été bien accueilli. Reste à savoir si le Galaxy S21 FE sera en mesure de reproduire ce succès, mais cela semble de plus en plus difficile, étant donné que l’appareil ne sera pas compétitif au moment de son arrivée.

Au sein de Samsung, on s’inquiète du fait que le Galaxy S21 FE pourrait nuire à la campagne de marketing de la série Galaxy S22 et pourrait également réduire les ventes des smartphones de milieu de gamme de la gamme Galaxy A. Apparemment, même les opérateurs mobiles n’étaient pas intéressés par la commercialisation de ce produit phare abordable.

Samsung aurait finalement décidé de vendre le smartphone uniquement en Europe et le rapport indique qu’il sera vendu par quelques opérateurs. Un informateur avait récemment déclaré que le smartphone serait dévoilé le 4 janvier au cours d’un événement Unpacked dédié, mais Ddaily affirme qu’il sera révélé au cours du CES 2022, comme un précédent rapport l’avait affirmé. Le smartphone sera mis en vente à la mi-janvier.

S21 FE only launching in limited select countries/regions.

January.

Not available in Korea markets.

Source https://t.co/0fXvXg20nS —Tron ❂ (@FrontTron) November 8, 2021

On ignore encore si le Galaxy S21 FE sera effectivement uniquement lancé en Europe, mais il est presque inconcevable qu’il ne soit pas lancé en Inde également. Tout bien considéré, il ne serait pas surprenant que le smartphone ne soit pas vendu sur de nombreux marchés, d’autant plus qu’il sera très proche du Galaxy S22 qui sera lancé quelques semaines plus tard.

Un lancement au CES 2022, mi en vent mi-janvier

Apparemment, le Galaxy S21 FE sera alimenté par le Snapdragon 888, l’actuelle puce haut de gamme de Qualcomm qui est sur le point d’être remplacée par une version plus puissante qui sera à la base du Galaxy S22. Parmi les autres spécifications annoncées, on trouve jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, un écran de 6,4 pouces à 120 Hz, un capteur d’empreintes digitales intégré, une résistance à la poussière et à l’eau IP68, un système à trois caméras à l’arrière et une coque en plastique.

La rumeur d’un prix proposé dans les 600 à 700 euros pour ce smartphone pourrait s’avérer être son réel atout, et l’aider à obtenir une place dans la liste des meilleurs nouveaux smartphones.