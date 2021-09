Twitter lance les abonnements « Super Follow », mais seulement pour certains utilisateurs

by

Twitter a annoncé le lancement limité de sa fonction « Super Follow », une nouvelle possibilité sur abonnement qui permet à ses utilisateurs de partager du contenu uniquement avec des followers payants. La nouvelle fonctionnalité est limitée à un petit nombre de comptes pour le moment, mais Twitter la mettra à la disposition d’autres utilisateurs à l’avenir.

Twitter parle de ses plans de monétisation depuis un certain temps déjà, bien que l’introduction et le déploiement de telles capacités se fassent lentement. La fonctionnalité est officiellement appelée « Super Follow », et elle s’articule autour d’un système d’abonnement qui n’est pas sans rappeler Patreon et d’autres plateformes analogues.

Super Follow permet aux créateurs de monétiser leurs comptes Twitter et le contenu qu’ils partagent, tandis que les followers peuvent profiter de l’occasion pour apporter un soutien financier à leurs créateurs préférés et avoir accès à un contenu spécial. Par exemple, quelqu’un qui a créé un podcast peut utiliser la fonction « Super Follow » pour partager du contenu audio supplémentaire et les coulisses de son travail avec des followers payants.

Twitter suggère que la fonction « Super Follow » peut être utilisée par une variété de créateurs et d’utilisateurs pour financer leurs projets, notamment des rédacteurs, des militants, des comédiens, des experts, des musiciens, etc. Les créateurs peuvent configurer leurs tweets pour qu’ils soient envoyés uniquement aux Super Followers, et les tweets apparaîtront dans les timelines de ces abonnés uniquement. Les personnes qui s’abonnent à un créateur Twitter recevront un badge spécial « Super Follower » à côté de leur nom.

La liste complète des FAQ, y compris la façon de s’inscrire pour suivre quelqu’un, se trouve sur le site Web de Twitter.

À partir de 2,99 dollars

Trois formules d’abonnement sont proposées : 2,99 dollars, 4,99 dollars et 9,99 dollars. Twitter indique que les utilisateurs peuvent gagner jusqu’à 97 % des revenus de l’abonnement, après déduction des frais de tiers, jusqu’à ce qu’ils atteignent une limite de gains de 50 000 dollars pour tous les produits de monétisation de Twitter. Après avoir atteint cette limite, Twitter indique que les utilisateurs peuvent gagner jusqu’à 80 % des revenus après déduction des frais de tiers.

Comme il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité, Twitter indique que sa disponibilité est limitée à un petit nombre de personnes situées aux États-Unis et au Canada. Twitter prévoit de déployer cette fonctionnalité sur iOS dans d’autres pays dans les semaines à venir et indique qu’elle sera bientôt disponible sur Android et sur le Web. La société a mis en place une liste d’attente sur laquelle les utilisateurs intéressés peuvent s’inscrire.