Facebook teste enfin son portefeuille de crypto-monnaies Novi

Facebook, croyez-le ou non, est présent dans le secteur des cryptomonnaies depuis plus de deux ans maintenant. La société a d’abord annoncé sa cryptomonnaie « Libra » il y a quelques années, mais elle n’a pas été vue dans la nature depuis. Libra a ensuite été rebaptisée Diem. Hier, le responsable des paiements de Facebook, David Marcus, a annoncé (sur Twitter, hein ?) que Facebook lançait un petit test pilote de son portefeuille de cryptomonnaie Novi aux États-Unis et au Guatemala.

Le programme pilote permettra aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir de l’argent « instantanément, en toute sécurité et sans frais » à l’aide de la cryptomonnaie stable (stablecoin) Paxos, en partenariat avec Coinbase.

La société indique qu’elle réalise un du portefeuille Novi pour « tester les fonctions de base » et pour tester ses « capacités opérationnelles en matière de service clientèle et de conformité ». « Nous espérons également que cela démontrera un nouveau cas d’utilisation des monnaies stables (en tant qu’instrument de paiement) au-delà de la façon dont elles sont généralement utilisées aujourd’hui », a écrit Marcus sur Twitter.

Remittances are a critical way to achieve financial inclusion. Today, we’re rolling out a small pilot of the @Novi digital wallet app in two countries—the US and Guatemala. People can send and receive money instantly, securely, and with no fees. 1/8 —David Marcus (@davidmarcus) October 19, 2021

Cette nouvelle s’inscrit dans le cadre du projet de Facebook de renommer sa marque. L’entreprise semble avancer dans ses projets de lancement d’une nouvelle cryptomonnaie et de construction d’une nouvelle direction avec le lancement d’un nouveau métavers, qui serait prévu pour le 28 octobre. Cependant, le portefeuille Novi ne sera pas lancé avec la cryptomonnaie Diem.

Comme indiqué précédemment, Novi utilisera un stablecoin connu sous le nom de « Pax Dollar (USDP) ». Marcus affirme que cette monnaie « fonctionne avec succès depuis plus de trois ans et possède d’importants attributs en matière de réglementation et de protection des consommateurs ». En outre, Marcus a également déclaré que Facebook a établi un partenariat avec Coinbase pour le test pilote.

Des sénateurs septiques

Cependant, les sénateurs américains ne sont pas très heureux de cet ambitieux projet. Washington s’attire des critiques sur l’ensemble du projet de cryptomonnaie. Dans une lettre adressée mardi au PDG Mark Zuckerberg, les sénateurs ont déclaré que « l’on ne pouvait pas faire confiance à Facebook pour gérer les cryptomonnaies alors que sa capacité actuelle à gérer les risques et à assurer la sécurité des consommateurs s’est révélée totalement insuffisante », rapporte The Verge.

Dans une déclaration à The Verge et Engadget, un porte-parole de Novi a déclaré : « Nous sommes impatients de répondre à la lettre du Comité ». Cependant, Marcus a continué à dire que Facebook lancera la cryptomonnaie Diem. « Je veux vraiment être clair sur le fait que notre soutien à Diem n’a pas changé et que nous avons l’intention de lancer Novi avec Diem une fois qu’il aura reçu l’approbation réglementaire et sera mis en ligne », a-t-il écrit sur Twitter.