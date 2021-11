Microsoft met fin à la prise en charge de OneDrive pour Windows 7, 8 ou 8.1

Microsoft indique que les utilisateurs de OneDrive sous Windows 7, 8 ou 8.1 ne pourront plus synchroniser leur contenu avec le cloud à partir du 1er mars 2022, selon un article de blog publié sur son forum Tech Community. OneDrive ne recevra également plus de mises à jour s’il fonctionne sur un système sur lequel Windows 10 ou Windows 11 n’est pas installé.

Ce changement aura donc un impact sur Windows 7, 8 et 8.1 sur les ordinateurs personnels, précise l’entreprise, bien que l’arrêt se fasse en deux phases, la première démarrant le 1er janvier.

Les fichiers seront toujours accessibles à partir de l’application OneDrive, quelle que soit la version de Windows que vous utilisez, mais ils ne seront plus téléchargés automatiquement vers le cloud. Pour éviter tout problème avec OneDrive, Microsoft recommande de passer à une version plus récente de Windows avant mars de l’année prochaine. Quant aux systèmes qui ne sont pas en mesure d’exécuter Windows 10 ou Windows 11, Microsoft indique que les utilisateurs peuvent toujours sauvegarder leurs fichiers en les téléchargeant sur l’application Web OneDrive.

Outre l’arrêt des mises à jour et de la possibilité de synchronisation, OneDrive sous Windows 7, 8 et 8.1 perdra son support le 1er janvier. Selon Microsoft, la raison de ce changement est « de concentrer les ressources sur les nouvelles technologies et les nouveaux systèmes d’exploitation, et de fournir aux utilisateurs l’expérience la plus récente et la plus sûre ».

Toutefois, l’application de bureau pour les entreprises sera transférée vers le « cycle de vie du support Windows », ce qui signifie que les machines Windows 7 et 8.1 pourront fonctionner jusqu’au début de 2023 (le support de Windows 8 a pris fin en 2016).

Il est préférable de passer à Windows 10 ou Windows 11

Le cycle de vie de Windows 8 s’est terminé en 2016, Microsoft ayant arrêté le support général de Windows 8.1 en 2018 et de Windows 7 en 2020. Maintenant que Microsoft prévoit de mettre fin au support de Windows 10 en 2025, il est peut-être temps de commencer à préparer une mise à niveau vers Windows 11.

La société a récemment mis Windows 11 à la disposition des utilisateurs, bien que son lancement ait été controversé en raison de l’exigence de spécifications minimales TPM 2.0. Microsoft a remédié à ce problème en publiant un document qui explique comment activer le TPM 2.0 sur les PC, bien que tous les ordinateurs ne le prennent pas en charge.

Cette modification de OneDrive aura principalement un impact sur les utilisateurs qui utilisent encore Windows sur du matériel plus ancien — si le modèle a plus de 5 ans, il y a de fortes chances qu’il ne prenne pas en charge les exigences minimales de Windows 11, bien que faire le saut vers Windows 10 reste une option.