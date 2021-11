Netflix rendrait les jeux disponibles depuis l’App Store sur iOS

Si cette configuration est satisfaisante, elle n’est pas idéale pour un service de jeux tout-en-un. Les utilisateurs devraient pouvoir télécharger et jouer à des jeux à partir du service lui-même. C’est pourquoi Gurman prédit que Netflix finira par transférer ses jeux dans le cloud. Encore une fois, cela fonctionnerait très bien pour Android, mais les politiques d’Apple rendent presque impossible l’essor des jeux sur le cloud, ce qui oblige les services à se contenter de minuscules applications Web. Si et quand Netflix décide d’adopter le cloud gaming, on ne sait pas ce qu’il adviendra du service sur iOS.

Apple interdit aux applications tierces de servir de hub pour les jeux, ce qui est devenu un point de discorde avec les services de cloud gaming comme Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce Now et Google Stadia. Les services de cloud gaming ne peuvent contourner ce problème qu’en proposant leurs jeux depuis une application Web, comme l’a déjà fait Facebook.