homeOS, un système d’exploitation Apple pour les appareils de la maison connectée ?

Apple a maintenant beaucoup d’appareils connectés sous sa marque. Le HomePod original, le HomePod mini, l’Apple TV, et la société est également pressentie pour introduire un nouveau casque de réalité mixte AR/VR l’année prochaine. Naturellement, à mesure que le portefeuille d’appareils de la maison connectée de la société s’étend, le besoin d’un système d’exploitation qui fonctionne et lie tous les appareils se fait sentir.

Or, selon une offre d’emploi repérée par MacRumors sur le site Web d’Apple, la société développe actuellement un système d’exploitation pour les appareils de la maison connectée, appelé homeOS.

L’offre d’emploi a été publiée sur le site Web le 11 octobre, mais elle n’a été repérée que récemment. Il est intéressant de noter que, depuis que la nouvelle est sortie, Apple a supprimé toutes les références à « homeOS » de son site Web. En effet, Apple a d’abord modifié la description du poste pour remplacer « homeOS » par « HomePod », avant de supprimer l’annonce. L’offre d’emploi, lorsqu’elle a été publiée, indiquait qu’Apple recherchait un ingénieur senior iOS UI pour son équipe Apple Music.

« Vous aurez l’occasion de travailler avec des ingénieurs système de l’ensemble d’Apple, d’apprendre le fonctionnement interne d’iOS, watchOS, tvOS et homeOS, et d’optimiser votre code en termes de performances comme seul Apple peut le faire. Venez rejoindre notre équipe et faites une réelle différence pour les mélomanes du monde entier », indique l’offre d’emploi, désormais expurgée.

Ce n’est pas la première fois que homeOS est repéré sur le site Web d’Apple. En juin, une autre offre d’emploi contenait le mot « homeOS », mais ne révélait aucune information à son sujet. Il reste à voir ce qu’Apple a prévu pour le système d’exploitation de ses appareils de la maison connectée.

La nouvelle plateforme de la maison connectée ?

Puisque le logiciel HomePod est littéralement appelé HomePod Software, et qu’il s’agit d’une variante de tvOS — peut-être qu’Apple prévoit de lui donner un nouveau nom, car les rapports suggèrent que la société se concentre davantage sur les appareils de la maison connectée à long terme.

Quoi qu’il en soit, l’annonce d’aujourd’hui a relancé les rumeurs selon lesquelles Apple développe secrètement un système d’exploitation unifié qui combine les actifs pour Apple TV, HomePod mini et les futurs produits qui pourraient tomber sous l’égide de la maison intelligente. La preuve concrète d’un tel projet n’a pas encore fait surface, bien qu’Apple soit connu pour intensifier ses efforts dans sa poussée vers la maison. On ne sait pas encore si « homeOS » est un système d’exploitation pour la maison connectée non annoncé, un changement de marque de la plateforme HomeKit ou simplement une faute de frappe.