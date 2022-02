Si vous ne mettez pas cette fonction en pause, Google suivra votre position en permanence

Vous pourriez penser que le fait de désactiver la fonction « Historique des positions de Google » dans votre compte Google (myactivity.google.com) empêcherait Google de suivre vos déplacements. Google affirme que les informations fournies par cette fonctionnalité l’aident à offrir un meilleur service aux utilisateurs en sachant où vous êtes et où vous avez été. Mais, Google affirme que la fonction « Historique des localisations » est désactivée par défaut et ne peut être activée qu’avec l’autorisation de l’utilisateur.

Cependant, lorsque vous utilisez Google Maps, il est facile d’activer accidentellement la fonctionnalité « Historique des localisations ». Et pour ne rien arranger, si vous vous rendez sur myactivity.google.com, que vous vous connectez et que vous désactivez l’historique de localisation, cela ne fera qu’empêcher Google de collecter de nouvelles informations. Toutes les données collectées par le passé seront toujours disponibles sur maps.google.com/timeline.

Selon The Hill, la bonne nouvelle est que ces informations passées peuvent être supprimées dans votre historique de localisation.

Pour ce faire, rendez-vous sur myactivity.google.com et sous « Historique des positions », appuyez sur la flèche Vous accédez alors à « Historique des positions », où l’une des options est « Gérer l’historique » Appuyez sur cette option et suivez les instructions pour supprimer vos activités passées

Jusqu’à présent, je vous ai expliqué comment désactiver l’historique de localisation et comment supprimer toutes les activités passées stockées par Google. Mais sans empêcher Google de vous suivre, il continuera à collecter des informations et à enregistrer vos données de localisation personnelles lorsque vous visiterez des sites, des applications et des services Google comme Google Maps. Ces données peuvent également être incluses dans vos photos, selon les paramètres de l’application appareil photo de votre téléphone.

Empêcher Google de vous suivre

Pour empêcher Google de vous suivre, vous devez interrompre le suivi de l’activité des sites Web et des applications. Voici comment procéder.

Rendez-vous sur myactivity.google.com et sous Activité sur le Web et dans les applications, appuyez sur la flèche Vous accédez alors aux contrôles d’activité. Désactivez le bouton « Activité sur le Web et les applications » et vous verrez apparaître une page d’avertissement expliquant ce qui pourrait se passer si vous interrompez le suivi de l’activité Activité sur le Web et les applications La mise en pause de l’activité Web et App empêchera Google de vous suivre

Par exemple, Google indique que « La mise en veille du paramètre “Activité sur le Web et les applications” peut limiter ou désactiver la personnalisation de l’expérience utilisateur sur les services Google. Par exemple, vous ne verrez peut-être plus des résultats de recherche plus pertinents ou des recommandations sur les lieux qui vous intéressent. Ce paramètre sera mis en suspens sur tous les sites, applis et appareils connectés à ce compte. Même si ce paramètre est mis en suspens, Google peut utiliser temporairement des informations liées à vos recherches récentes afin d’améliorer la qualité de la session de recherche active ».

En bas à droite de la page, vous verrez deux boutons : Annuler et Suspendre. Pour interrompre le suivi, faites défiler la page jusqu’à ce que le bouton Suspendre devienne bleu, puis cliquez dessus. Si vous n’êtes pas sûr de vouloir interrompre le suivi, appuyez sur le bouton Annuler.

Si vous suivez les instructions de cet article, vous supprimerez non seulement toutes les données de localisation que Google a recueillies sur vos allées et venues au fil des ans, mais vous pourrez également l’empêcher de recueillir les informations les plus récentes en suivant votre activité sur le Web et dans les applications. Même si vous mettez le suivi en pause et que vous avez l’impression d’avoir perdu certaines capacités que vous auriez préféré conserver, vous pouvez retourner dans les paramètres et annuler tout ce que vous avez fait.

Le stockage en ligne de vos données de localisation comporte évidemment des risques. D’un autre côté, ces données sont utilisées pour fournir aux utilisateurs des résultats de recherche et des recommandations basées sur des lieux qu’ils ont déjà visités.