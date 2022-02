Les applications Android sur Chrome OS se comporteront bientôt mieux grâce au mode Compatibilité

Bien qu’il ne soit pas exactement le seul système d’exploitation de Google à les dominer tous, Chrome OS a longtemps été capable de faire fonctionner les deux plateformes préférées de Google et même plus. Il a fallu un certain temps avant qu’il puisse gérer correctement les applications Android et, même dans ce cas, il y a encore beaucoup d’aspérités dues à la grande variété et à la qualité de ces applications.

Des années après l’apparition des tablettes, de nombreuses applications Android vivent encore dans un monde réservé aux smartphones, mais cette situation est heureusement en train de changer avec la dernière campagne de Google en faveur des appareils Android à grand écran et, bien sûr, des Chromebook.

Les applications Android qui n’ont été conçues que pour les smartphones se comportent de manière imprévisible ou indésirable sur les grands écrans. Sur les tablettes, elles imposent souvent une orientation portrait, ce qui peut être gênant et inutilisable sur les tablettes de 10 pouces ou plus. Sur les Chromebook, l’interface utilisateur de l’application est étirée, ce qui donne une expérience très peu optimale.

Certaines applications Android permettent de redimensionner les fenêtres sur Chrome OS, ce qui permet aux utilisateurs de choisir ce qui leur convient le mieux. Cependant, toutes les applications ne prennent pas en charge cette fonctionnalité et il s’agit souvent d’un jeu de devinettes que les utilisateurs ne devraient pas avoir à jouer.

Avec les changements à venir dans Android 12L, ils n’auront plus à le faire.

Un mode de compatibilité pour les applications Android

Comme l’a repéré Chrome Unboxed le mois dernier, Google a travaillé sur un mode de compatibilité pour les applications Android sur Chrome OS et, apparemment, sur les tablettes Android également. Ce mode ajoutera un bouton très visible au milieu de la barre de titre de la fenêtre d’une application Android, indiquant que l’interface utilisateur d’une certaine application est optimisée pour un certain facteur de forme. Plus important encore, cette fonctionnalité permet de redimensionner automatiquement la fenêtre d’une application pour qu’elle s’affiche et se comporte mieux sur les Chromebook et permet même aux utilisateurs de basculer entre différentes options de forme.

Cette fonctionnalité s’inscrit dans le cadre de l’initiative récemment annoncée par Google visant à prendre en charge les appareils Android à grand écran, ce qu’elle appelle Android 12L. Idéalement, les développeurs devraient concevoir leurs applications de manière à prendre en charge différentes tailles d’écran et différents facteurs de forme, y compris les appareils pliables, mais ce mode de compatibilité offre au moins une mesure provisoire pour les applications qui ne le font pas.