Le nouveau widget Material You Google Drive apparaît sur Android 12

Android 12 a apporté une nouvelle refonte surnommée Material You, et de nombreuses applications et widgets ont maintenant commencé à refléter le nouveau look du système d’exploitation. Maintenant, le changement Material You arrive aussi au widget Google Drive sur les smartphones sous Android 12, rapporte 9to5Google.

Les nouveaux fichiers suggérés et l’option de recherche pour le widget Google Drive ont été récemment teasés, et le changement arrive.

Le widget « Suggestions de fichiers » affiche un champ de recherche qui ouvre l’application et le clavier, avec une interface « Rechercher dans Drive ». À côté de cette option, vous trouverez un bouton de téléchargement qui vous permet de choisir ce que vous voulez télécharger depuis votre téléphone, et en dessous, il y a une liste de quelques documents que vous avez récemment modifiés et « souvent ouverts à cette heure ».

En cliquant sur les documents suggérés, vous ouvrirez directement l’application appropriée, qu’il s’agisse de Docs, Sheets ou Slides.

Le widget peut occuper tout l’écran et la liste des fichiers suggérés n’aura pas besoin de défiler dans ce cas, ou bien il peut être réduit à un format compact de 3×2, et l’indice du texte de recherche s’adaptera en conséquence à la taille que vous avez choisie. De plus, lorsque vous modifiez la taille, vous pouvez également appuyer sur le bouton crayon en bas à droite pour changer le compte Google que vous utilisez actuellement.

Adaptée à la conception Material You

Et bien sûr, comme il s’agit d’un widget Material You, il dispose de la fonction Dynamic Color pour ses composants, qui s’adapte aux couleurs prédominantes de votre fond d’écran afin d’avoir un aspect agréable et cohérent avec le reste de vos icônes et de votre système d’exploitation.

Le nouveau widget Google Drive est disponible par une mise à jour côté serveur, vous ne pouvez donc pas le télécharger manuellement. La version fournie est la version 2.21.417.3.90, et elle est déjà largement disponible, même si certaines personnes ne voient pas encore le nouveau widget. Ce qui est cool, c’est que certains des nouveaux widgets pour Google Drive font également leur apparition sur les anciennes versions d’Android, et le nouveau widget a été repéré sur les appareils fonctionnant sous Android 11.

Material You, Android 12 et les nouveaux widgets

Android 12 a maintenant été officiellement publié pour les smartphones Pixel, apportant la magnifique refonte Material You. Le nouveau look du système d’exploitation comprend la fonction Dynamic Color, d’agréables icônes à regarder avec des coins arrondis, et un look général plus cohérent et visuellement efficace sur l’ensemble de votre smartphone Android 12.

Android 12 est maintenant disponible pour les smartphones Pixel, et les smartphones Android d’autres constructeurs vont suivre. Jusqu’à présent, nous savons que les smartphones de Samsung, Motorola, OnePlus, OPPO, Xiaomi, Nokia et d’autres constructeurs recevront Android 12 plus tard au cours du 4e trimestre de cette année, et certains modèles moins prioritaires pourraient même l’obtenir au début de l’année prochaine.

Pour la série premium Galaxy S21, la mise à jour One UI 4 avec Android 12 deviendra officielle d’ici la fin de l’année (elle est actuellement en version bêta et la version stable sera publiée d’ici la fin décembre, au moins sur les flagships). Cela signifie que les fans de Galaxy pourront faire l’expérience d’Android 12 plus tôt que prévu.