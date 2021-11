La guerre entre Apple et Meta est imminente sur les marchés des wearables, de la maison connectée et de la réalité mixte

Il est indéniable que Apple et Google sont des rivaux. Pensez à toutes les batailles qu’ils ont livrées sur le terrain pour les portefeuilles et les cartes de crédit des consommateurs. Il y a la bataille entre iOS et Android, qui a été transformée en guerre civile par les consommateurs postant sur des forums techniques. Il y a les applications concurrentes telles que le futur Apple Plans contre le champion en titre, Google Maps.

Et maintenant que Google a porté le Pixel à un nouveau niveau pour le matériel, la série Pixel 6 est un véritable challenger de l’iPhone. Mais comme le rappelle Mark Gurman de Bloomberg dans la dernière édition de sa newsletter hebdomadaire PowerOn, Apple a une rivalité plus récente qui pourrait conduire à une autre guerre technologique. Ce rival est Meta Platforms Inc, la société que vous connaissez probablement encore sous le nom de Facebook.

Ce n’est pas que Facebook et Apple n’ont pas eu de batailles verbales auparavant et nous nous souvenons tous que le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré aux médias qu’il ne ferait jamais de son client le produit comme le fait Facebook (cela s’est produit à la suite du scandale de Cambridge Analytica qui a vu 87 millions d’abonnés de Facebook avoir leurs données personnelles vendues sans leur permission). Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a critiqué la fonction de transparence du suivi des applications d’Apple pour avoir porté préjudice aux petites entreprises.

Mais, il semble maintenant que l’escarmouche entre Facebook et Apple sera plus qu’une simple guerre de mots. En octobre dernier, nous vous avons vu une photo d’une smartwatch que Meta est censée lancer l’année prochaine. Avec un look emprunté à Apple, la future montre comprendra également une caméra pour les conversations vidéo. Comme le souligne Gurman, si Meta parvient à intégrer le chat vidéo à sa montre, Apple n’aura d’autre choix que d’ajouter une fonction similaire à l’Apple Watch en utilisant sa plateforme FaceTime.

La guerre avec l’Apple Watch et les casques de réalité mixte

Selon les rumeurs, Apple et Facebook prévoient tous deux de lancer des casques de réalité mixte l’année prochaine. La réalité mixte comprend à la fois la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR). Facebook, qui fabrique déjà les casques VR de la marque Oculus, a baptisé son dispositif de réalité mixte du nom de code Project Cambria. Le produit de réalité mixte d’Apple devrait être un appareil haut de gamme vendu à un prix élevé (de l’ordre de 2 000 dollars selon les prévisions de Gurman) par rapport à l’appareil Meta qui sera probablement plus abordable que le casque d’Apple.

La réalité virtuelle immerge le porteur du casque et lui donne l’impression de se trouver dans un autre lieu, voire à une autre époque. La réalité augmentée place une superposition sur une image en temps réel. Les deux entreprises pourraient proposer un contenu pour leurs casques de réalité mixte qui permettrait aux utilisateurs de s’exercer dans différents lieux en utilisant la réalité virtuelle. Comme le suggère Gurman, Apple pourrait rendre son application d’exercice Fitness+ disponible pour son casque de réalité mixte.

Et dans la maison connectée

Un domaine dans lequel Apple peut décider ou non de s’immiscer dans la vie de Meta est celui des produits de la maison connectée. Meta a ses produits d’écrans connectés et de chat vidéo qu’elle appelle Portal et propose même une unité mobile alimentée par batterie appelée Portal Go. Ces appareils utilisent Facebook Messenger et WhatsApp pour le chat vidéo et Alexa comme assistant numérique à commande vocale.

Apple propose ses enceintes intelligentes HomePod. Le modèle complet a été lancé au prix ridiculement élevé de 349 euros, avant qu’Apple ne le réduise. Il y a un an, elle a lancé le HomePod mini, qui, à 99 euros, a connu une demande plus importante que le modèle original. Gurman affirme qu’Apple est sur le point de s’impliquer davantage dans ce type d’appareils et signale deux produits de ce type sur lesquels Apple travaillerait selon les rumeurs.

L’un de ces deux appareils est un écran connecté qui pourrait finir par concurrencer la gamme Portal et l’Amazon Echo Show. L’autre produit combinerait une enceinte et un décodeur TV avec une caméra.

Alors que les batailles entre Apple et Google ont été pour la plupart bienveillantes, celles entre Apple et Meta devraient être plus proches d’un combat de rue brutal et tumultueux.