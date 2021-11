Apple testerait de nouveaux écrans de 8,3 pouces pour une version ProMotion de l’iPad mini 6

by

by

Fin septembre, lorsque Apple a lancé l’iPad mini 6, plusieurs utilisateurs ont commencé à se plaindre du « défilement paresseux » sur l’écran de 8,3 pouces de la tablette. Pour ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, lorsque l’appareil est orienté en mode portrait, le côté droit de l’écran défile plus vite que le côté gauche, offrant aux utilisateurs une expérience inégale de l’interface utilisateur.

Apple a expliqué le problème en déclarant que ce comportement est normal pour un écran LCD car ces écrans se rafraîchissent ligne par ligne.

Selon le populaire informateur sud-coréen @FronTron, Apple envisage un petit rafraîchissement de l’iPad mini 6 qui échangerait l’écran 60 Hz actuel de l’appareil contre un écran ProMotion 120 Hz. Présent sur les tablettes iPad Pro depuis 2017, et inclus sur les modèles iPhone 13 Pro de cette année, l’écran ProMotion se met à jour jusqu’à 120 fois par seconde pour offrir un défilement extrêmement fluide, et de meilleures animations et transitions.

Pour économiser la batterie, l’écran ProMotion passe à 10 Hz (mise à jour 10 fois par seconde) lorsque le contenu de l’écran ne bénéficie pas d’un rafraîchissement plus rapide. Par exemple, le défilement et les jeux mobiles profiteraient certainement du taux de rafraîchissement de 120 Hz, alors que la lecture d’e-mails et de textes ne le ferait pas.

L’informateur affirme qu’Apple teste actuellement les panneaux de 8,3 pouces produits par Samsung.

Douteux !

Si Apple décide de rafraîchir l’écran de l’iPad mini 6, cela n’aidera pas ceux qui ont déjà acheté l’appareil. Franchement, je ne vois vraiment pas Apple rafraîchir l’écran de l’iPad mini 6, d’autant plus que cela reviendrait à admettre que le « jelly scrolling » est un bug, ce qu’Apple n’a pas encore fait. Donc, malheureusement, nous devons prendre cette rumeur avec de réelles pincettes.

L’iPad mini 6 est doté d’un écran LCD de 8,3 pouces, en hausse par rapport à l’écran de 7,9 pouces utilisé précédemment sur la série. L’appareil est alimenté par la puce Apple A15 Bionic de 5 nm, qui comporte 15 milliards de transistors et qui est le même composant que l’on trouve dans la série des iPhone 13. La tablette est également désormais dotée de la prise en charge de la connectivité 5G et d’un port USB-C.