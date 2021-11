Le Pixel 6 Pro se faufile dans le top 10 de DxOMark

Outre l’expérience Android « pure », l’un des arguments de vente originaux des smartphones Pixel de Google a toujours été la photographie. À l’époque, la caméra de 12 mégapixels du premier Pixel semblait magique en raison de la façon dont Google était capable de sortir des clichés de haute qualité de son chapeau de photographie computationnelle.

Cependant, 5 ans est un temps très long pour les smartphones, et le Pixel a dû grandir à la fois dans le domaine logiciel ainsi que dans le domaine matériel. Le Pixel 6 Pro représente le plus grand bond en avant de Google dans ce domaine, et, au moins sur la base d’une série de benchmarks, cela valait bien tous les efforts.

Le bilan de Google sur les listes de DxOMark a été plutôt incohérent au fil des ans. Le Pixel original, le Pixel 2 et le Pixel 4 sont entrés dans le top 10 du site, le Pixel 2 ayant même décroché la première place lors de son lancement. Cependant, les autres n’ont pas réussi à impressionner, et le matériel médiocre du Pixel 5 n’a pas fait grand-chose pour améliorer cette situation.

Cependant, le Pixel 6 commence un nouveau chapitre dans l’histoire des smartphones de Google à plus d’un titre. Il a enfin mis à niveau le capteur principal de 12 mégapixels à 50 mégapixels, et il a également ajouté une caméra téléobjectif 4x pour la première fois dans son modèle haut de gamme. Avec du matériel haut de gamme et un logiciel amélioré alimenté par l’IA, le Pixel 6 Pro promettait de fournir d’excellentes photos et vidéos avec moins.

Sur la base des tests de DxOMark, Google a été en mesure de livrer cela pour la plupart. Le Pixel 6 Pro s’est discrètement glissé dans la liste des 10 meilleurs appareils de DxOMark. Cela montre l’énorme quantité de travail qui a été mise en place dans le système de caméra de la nouvelle série Pixel 6.

De belles prouesses photographiques

Pour ceux qui l’ignorent, DxOMark est un groupe d’ingénierie privé français, spécialisé dans la mesure de la qualité de la caméra, de l’audio, de l’écran et de la batterie de tous les types d’appareils électroniques grand public. Les résultats, postés par DxOMark, sont considérés comme scientifiquement solides et impartiaux, et décrocher une place dans le classement des 10 premiers de l’entreprise est une grande chose.

Le labo a pris le Pixel 6 Pro et l’a soumis à ses rigoureuses routines de test, pour constater que son système de caméra se targue d’offrir de bons détails dans les images en lumière vive et en intérieur, ainsi qu’en vidéo. Le smartphone a également été salué pour la représentation précise des couleurs en photo et en vidéo, l’autofocus rapide, les excellents détails du téléobjectif, la stabilisation vidéo efficace et la large plage dynamique.

Quelques contre-performances

Cependant, tout n’est pas parfait, et le site enlève des points pour la faible profondeur de champ du téléphone, les bokehs parfois imparfaits, et les instabilités dans l’enregistrement vidéo. Néanmoins, la plupart des utilisateurs du smartphone pourraient ne pas trop remarquer ces défauts et seront de toute façon probablement trop distraits par certaines fonctionnalités astucieuses de l’appareil photo, comme la Gomme magique. Néanmoins, le matériel de la caméra du smartphone et les algorithmes de photographie fournissent une base solide pour que ces fonctionnalités puissent fonctionner à la perfection.

Le score exact est de 143 pour la photo, 71 pour le zoom et 115 pour la vidéo, ce qui donne un score global de 135, suffisant pour conquérir la 7e place sur la liste de DxOMark. C’est une victoire claire pour Google, mais le Pixel 6 Pro reste à la traîne derrière les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. C’est définitivement de bon augure pour le dernier flagship de Google, et, espérons-le, il sera en mesure de maintenir ce standard lorsque le Pixel 7 arrivera l’année prochaine.