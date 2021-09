La nouvelle iPad mini 6 souffre d’un ennuyeux problème de défilement

L’iPad mini 6 est considéré par beaucoup comme la véritable star de l’événement « California Streaming » où Apple a également dévoilé la gamme d’iPhone 13 et le nouvel iPad d’entrée de gamme, grâce à son écran plus grand de 8,3 pouces, son design remanié avec des bords plus fins et le capteur Touch ID intégré dans le bouton d’alimentation, la dernière puce A15 Bionic et la prise en charge de la 5G. Il a été mis en vente le 24 septembre et les premiers acheteurs ont déjà commencé à rencontrer des problèmes.

Certains utilisateurs ont remarqué que l’iPad mini 6 avait un problème de défilement, qui donne l’impression que la tablette a un écran de 30 Hz. Dieter Bohn, de The Verge, a rapporté son expérience du défilement fixé sur son iPad mini 6, ce qui signifie qu’un côté de l’écran (le côté droit) se déplace plus rapidement que l’autre. Il précise que ce problème ne se pose que lorsque l’appareil est utilisé en mode portrait.

La disparité entre les deux côtés de l’écran est particulièrement visible lorsqu’il y a beaucoup de texte sur l’écran. En effet, l’effet, qui est apparu occasionnellement sur des appareils par le passé, est particulièrement visible dans des situations telles que des pages de texte, ou lorsque de grands motifs sur l’ensemble de l’écran se déplacent de haut en bas.

Une vidéo a été publiée montrant le phénomène avec le défilement d’une page web, le côté droit se mettant à jour un peu avant le côté gauche. Toutefois, la vidéo est au ralenti pour exagérer l’effet à des fins de démonstration.

