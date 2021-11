Des écrans OLED plus lumineux pourraient arriver dans les futurs modèles d’iPad Pro et de MacBook Pro

Le géant de Cupertino a commencé la transition de la technologie LCD vers les écrans OLED sur ses petits appareils il y a quelques années. Nous avons déjà reçu plusieurs itérations d’iPhone et de modèles d’Apple Watch avec des écrans OLED. Cependant, nous attendons patiemment de voir des écrans OLED sur certains des plus grands appareils d’Apple.

Des rumeurs ont suggéré que Apple apportera cette technologie aux MacBook et aux iPad, certains affirmant même que nous pourrions les voir dès l’année prochaine. Cependant, les dernières informations affirment que nous pourrions devoir attendre un peu plus longtemps, car cette nouvelle technologie pourrait arriver jusqu’en 2025.

Selon un rapport de The Elec, Apple est en pourparlers avec Samsung et LG pour obtenir les panneaux OLED nécessaires aux futurs iPad et MacBook. Cela ne signifie pas pour autant qu’un iPad ou un MacBook OLED sera équipé de cette technologie de sitôt.

Le fabricant de l’iPhone a initialement prévu de lancer son premier MacBook avec un panneau OLED en 2025, mais ce plan est susceptible d’être reporté, ont déclaré des personnes familières avec la question. Apple a également discuté avec les entreprises sud-coréennes de l’application de panneaux OLED à sa gamme d’iPad. Les tablettes équipées de panneaux OLED devraient être lancées à la fin de 2023 ou en 2024.

Le plus grand obstacle pour Cupertino dans l’utilisation d’un écran OLED a été le coût. La société tente d’appliquer une structure en tandem à deux couches sur les panneaux qu’elle se procure auprès de Samsung et de LG. Cette structure empile deux couches d’émission rouge, verte et bleue, ce qui double la luminance et prolonge la durée de vie du panneau. Elle nécessite également la technologie des transistors à couche mince (TFT) qui servent de commutateurs pour les pixels. Cette technologie est jugée nécessaire, car les tablettes et les PC ont une durée de vie plus longue que les smartphones. Les panneaux OLED actuels des smartphones ont une structure à pile unique où il n’y a qu’une seule couche d’émission rouge, verte et bleue.

En doublant la couche d’émission, on double le coût des matériaux. Le TFT devra également supporter un mouvement rapide des électrons. « Cela signifie que l’oxyde polycristallin à basse température (LTPO) sera appliqué, mais cette technologie nécessite 15 à 16 masques pendant la production, ce qui augmente encore les coûts », précise la source.

Des technologies onéreuses

Les nouveaux panneaux OLED présenteraient une structure à double pile composée de deux couches de rouge, de vert et de bleu, ce qui permettrait de créer de nouveaux modèles d’iPad et de MacBook avec des écrans plus lumineux. Cependant, cette nouvelle technologie pourrait arriver sur les variantes Pro plus onéreuses, car elle est plus chère que les autres technologies d’affichage sur le marché. En outre, les nouveaux écrans seront dotés de panneaux LTPO à faible consommation, ce qui leur permettrait de prendre en charge les taux de rafraîchissement ProMotion compris entre 10 et 120 Hz.

De précédentes rumeurs affirmaient également qu’Apple travaillait avec Samsung et LG pour développer des panneaux OLED de 10,86 pouces qui auraient été utilisés dans le rafraîchissement de l’iPad Air de l’année prochaine. Cependant, il semble que ce projet ait été annulé. Il semble donc que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour voir Apple passer du Mini-LED à l’OLED, même si Apple pourrait également emprunter une voie différente, car un rapport de Nikkei Asia affirme que Cupertino fait des recherches et développe une technologie d’affichage Micro-LED.

« À long terme, les initiés du secteur s’attendent à l’apparition de Micro-LED encore plus petites, mesurant moins de 100 microns et capables d’exprimer les couleurs primaires sans l’aide d’un filtre. Apple a fait une acquisition dans le domaine des Micro-LED et aurait un programme de développement actif dans ce domaine », conclut la source.