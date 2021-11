La série ASUS ROG Phone 5s est disponible à partir de 999 euros

ASUS a annoncé les appareils ROG Phone 5s et ROG Phone 5s Pro en août dernier. Les smartphones de jeu se concentrent principalement sur le jeu avec leurs améliorations esthétiques et de performance par rapport au ROG Phone 5. ASUS vient d’annoncer que les nouveaux ROG Phone 5s seront disponibles en Europe à partir de 999 €, tandis que le ROG Phone 5s Pro sera vendu à partir de 1 099 €.

Les ROG Phone 5s et Phone 5s Pro sont équipés du dernier et plus puissant chipset Qualcomm, le Snapdragon 888+, qui offre de grandes améliorations de performance pour améliorer l’expérience de jeu. La latence est de seulement 24 ms sur les deux modèles, grâce au taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz et aux taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Il offre des performances légèrement meilleures lorsqu’il est comparé en tête à tête avec le ASUS ROG Phone 5, le reste des spécifications est presque identique aux deux séries.

Le ROG Phone 5s et le ROG Phone 5s Pro sont également presque identiques. Ils disposent tous deux d’un écran AMOLED massif de 6,78 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, et prennent tous deux en charge HDR10+ et plafonnent à 1200 nits de luminosité maximale. La résolution des écrans est de 2 448 x 1 080 pixels, et les deux appareils fonctionnent sous Android 11 avec l’interface ROG UI en tant que surcouche.

Les deux appareils sont également équipés d’une caméra principale de 64 mégapixels, d’une caméra ultra-large de 13 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels. Il y a un seul capteur de 24 mégapixels à ouverture f/2,5 en façade pour capturer des selfies ou diffuser votre gameplay à vos amis et sur la toile. Il y a des haut-parleurs stéréo et une grande batterie d’une capacité de 6 000 mAh. Les deux appareils offrent un support à la charge filaire rapide de 65 W. ASUS promet également 70 % en seulement 30 minutes ou une charge complète en seulement 52 minutes.

Un smartphone pour les gamers

Le système de contrôle AirTrigger 5 offre aux joueurs différentes façons d’interagir avec leur ROG Phone 5s ou 5s Pro, offrant un niveau inégalé de contrôle du jeu. Le AeroActive Cooler 5 dispose également de deux boutons physiques supplémentaires pour fournir une véritable expérience de jeu digne d’une console.

En outre, le ROG Phone 5s Pro est doté de capteurs tactiles cachés innovants à l’arrière du smartphone, qui offrent des fonctions de déclenchement L2/R2, comme une manette de console de jeu. Ceux-ci peuvent être contrôlés avec le système AirTrigger 5, et fonctionnent conjointement avec les capteurs à ultrasons, les boutons AeroActive Cooler 5 et les commandes de mouvement pour fournir un contrôle total et une expérience de jeu complète.

Le ROG Phone 5s standard sera vendu à partir de 999 € pour la configuration à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, tandis que le ROG Phone 5s Pro sera vendu à partir de 1 099 € pour le modèle 16/512 Go, ou 1 299 € pour la version 18/512 Go.