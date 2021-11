Le Google Pixel Fold pourrait être lancé en 2022 avec de modestes caméras

Les rumeurs concernant le possible Google Pixel Fold arrivent de temps en temps. Certaines de ces rumeurs suggèrent que le nouvel appareil pourrait être lancé en 2021, et certaines ont affirmé qu’il arriverait aux côtés de la série Pixel 6 récemment lancée et d’une nouvelle Pixel Watch. Cependant, les dernières informations indiquent que nous pourrions devoir attendre jusqu’en 2022 pour voir le Pixel Fold, et elles éclairent également ce que pourrait être la configuration de la caméra dudit smartphone.

9to5Google pense que le nouveau Pixel Fold arrivera jusqu’à l’année prochaine, avec une caméra qui ne sera pas aussi impressionnante que celle incrustée dans la dernière gamme Pixel 6. Il s’agit -là d’une réelle déception, surtout après avoir considéré que Google a finalement décidé de mettre à niveau son matériel de caméra sur ses appareils Pixel récemment lancés.

En effet, une meilleure caméra a également forcé Google à adopter une bosse de caméra intéressante et assez grande à l’arrière. Pourtant, je ne vois pas beaucoup d’utilisateurs se plaindre, car les smartphones sont dotés d’une configuration qui impressionne.

Pourtant, 9to5Google a découvert que « Pipit », le futur smartphone pliable de Google serait équipé de la même configuration de caméra que le Google Pixel 5 de l’année dernière. Cette information serait dans l’application Google Camera, et elle impliquerait que le nouveau Pixel Fold disposera du même capteur de caméra IMX363 de 12,2 mégapixels qui a été utilisé dans les appareils Pixel depuis 2018, quand il a été lancé pour la première fois dans le Pixel 3.

Pour résumer, d’après ce que nous pouvons reconstituer jusqu’à présent, le Pixel pliable sera probablement équipé de quatre capteurs de caméra :

Une caméra principale IMX363 de 12,2 mégapixels.

Une caméra ultra-large IMX386 de 12 mégapixels

Deux caméras frontales IMX355 de 8 mégapixels.

Une pour l’écran extérieur

Une pour l’écran intérieur

De plus, ils pensent que le capteur principal IMX363 de 12 mégapixels serait associé à une caméra IMX386 ultra-large de 12 mégapixels. En outre, il serait doté de deux caméras frontales IMX355 de 8 mégapixels. L’une de ces caméras serait utilisée sur l’écran extérieur, tandis que le second capteur de 8 mégapixels serait situé sur l’écran intérieur. Cependant, on ignore encore si Google inclura l’une de ces caméras sous l’écran de son smartphone pliable.

Un lancement avec Android 12 L

Autrement dit, le Pixel Fold pourrait ne pas avoir l’espace nécessaire pour permettre à l’appareil d’utiliser le capteur Samsung GN1 qui utilise sa plus grande taille pour laisser entrer plus de lumière (idéal pour les photos prises dans des conditions de faible luminosité) tout en offrant des images plus nettes.

Considérant que Google a déclaré que Android 12L sera publié « au début de l’année prochaine, à temps pour la prochaine vague de tablettes et de pliables Android 12… », nous verrons probablement le Pixel Fold sortir au même moment.