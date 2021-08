Le ASUS ROG Phone 5s dispose du Snapdragon 888+ et un taux de réponse tactile de 360 Hz

Après avoir lancé la série ROG Phone 5 plus tôt dans l’année, Asus a lancé des versions améliorées des modèles précédents aujourd’hui. Surnommé la série ROG Phone 5s, la société a introduit deux nouveaux smartphones pour remplacer le ROG Phone 5 standard et le ROG Phone 5 Pro/Ultimate plus haut de gamme. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de changements, les deux appareils apportent quelques améliorations significatives par rapport à leurs prédécesseurs.

Avant d’aborder le prix, la disponibilité et les variantes de couleurs de la gamme ROG Phone 5s, jetons un coup d’œil aux principales spécifications et caractéristiques des appareils. Le ROG Phone 5s et le ROG Phone 5s Pro présentent des caractéristiques analogues, à l’exception des processeurs mis à niveau, du nouveau taux de rafraîchissement de l’écran et des paramètres de réponse tactile.

Ainsi, comme vous pouvez l’imaginer, le ROG Phone 5s est équipé de la même dalle AMOLED Full HD+ de 6,78 pouces à l’avant, qui prend en charge une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. Cependant, contrairement au taux de rafraîchissement adaptatif sur le précédent ROG Phone 5 qui permet aux utilisateurs de régler le taux de rafraîchissement de l’écran à 60 Hz, 120 Hz ou 144 Hz, le ROG Phone 5s ajoute un nouveau paramètre de taux de rafraîchissement de 90 Hz. De plus, le nouvel appareil fait également passer le taux de réponse tactile de 300 Hz à 360 Hz.

Sous le capot, la série ROG Phone 5s embarque le SoC Snapdragon 888+, contrairement au processeur Snapdragon 888 des prédécesseurs. Le Snapdragon 888+ est essentiellement une version overclockée du chipset Snapdragon 888 standard, avec son cœur principal cadencé à 2,99 GHz, contre 2,84 GHz pour ce dernier. Ainsi, les utilisateurs peuvent s’attendre à obtenir de meilleures performances des appareils ROG Phone 5s que les précédents modèles.

De plus, contrairement au ROG Phone 5 Ultimate qui était un modèle en édition limitée, le ROG Phone 5s Pro sera produit en série pour les utilisateurs. Il est livré avec l’écran PMOLED « ROG Vision » en couleur à l’arrière qui correspond à l’écran arrière du ROG Phone 5 Pro. Pour ceux qui l’ignorent, le ROG Phone 5 Ultimate avait un panneau monochrome à l’arrière pour correspondre à son design général.

Des fonctionnalités logicielles pour les gamers

En outre, le ROG Phone 5s Pro dispose également des deux capteurs tactiles supplémentaires à l’arrière qui sont également présents sur les modèles ROG Phone 5 Pro et Ultimate. Le ROG Phone 5s standard, comme son prédécesseur, ne dispose pas de l’écran ROG Vision à l’arrière. Au lieu de cela, il est équipé du logo ROG RVB standard qui se trouve sur le ROG Phone 5. De plus, il ne dispose pas non plus des deux capteurs tactiles supplémentaires à l’arrière qui sont présents sur son aîné.

À part cela, le ROG Phone 5s et le 5 s Pro sont dotés des mêmes caractéristiques matérielles et logicielles que leurs prédécesseurs. Il y a une configuration à trois caméras à l’arrière avec un objectif principal de 64 mégapixels, un objectif ultra-large de 13 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels. Une caméra frontale de 24 mégapixels se trouve à l’avant.

Les appareils sont également dotés de la même batterie de 6 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 65 W. De plus, il y a une paire de haut-parleurs stéréo et une prise casque de 3,5 mm, ainsi que le support des réseaux 5G sub-6Ghz. En ce qui concerne les fonctionnalités logicielles, il y a l’application Armoury Crate, la superposition Game Genie, l’application AudioWizard, et d’autres applications de ce type pour optimiser l’expérience de jeu. Les deux appareils fonctionnent avec l’interface ROG UI basée sur Android 11, comme leurs prédécesseurs.

Prix, couleurs et disponibilité

En ce qui concerne les variantes de couleurs de la série ROG Phone 5s, le ROG Phone 5s standard est disponible en deux coloris, à savoir Phantom Black et Storm White. Cependant, le ROG Phone 5s Pro n’est disponible que dans l’option de couleur Phantom Black.

Asus a annoncé les prix de la série uniquement pour les régions de Taïwan et de la Chine continentale pour le moment. Vous pouvez trouver les prix des deux appareils en dessous.

ROG Phone 5s (16 Go de RAM + 256 Go de stockage) — NT 29 990 $~ 915 euros)

ROG Phone 5s (18 Go + 512 Go)—NT 33 990 $~ 1 035 euros)

ROG Phone 5s Pro (18 Go + 512 Go)—NT 37 990 $~ 1 160 euros)

Malheureusement, il n’y a aucune information si Asus commercialisera ou non les appareils à d’autres régions telles que l’Europe, l’Inde ou les États-Unis.