La mise à jour de Telegram 8.2 facilite la navigation dans la bibliothèque multimédia

Telegram a gagné beaucoup d’utilisateurs après la panne de Facebook/WhatsApp il y a quelques semaines, et cela a probablement affecté la feuille de route des mises à jour du développeur, espérons-le, pour le mieux.

Les dernières mises à jour de Telegram ont été largement axées sur l’amélioration de la fonctionnalité d’appel vidéo de l’application. En revanche, Telegram 8.2 apporte de nombreuses mises à jour de qualité de vie, majeures et mineures, qui rendront la navigation un peu plus facile. Cette fois-ci, la mise à jour est principalement axée sur le désencombrement de votre médiathèque. Il y a aussi des emojis interactifs.

Quiconque utilise Telegram (ou toute autre application de messagerie instantanée) depuis longtemps se retrouve, le plus souvent, avec une grande quantité de photos et d’images qu’il a partagées au fil des ans. Revisiter des photos anciennes peut souvent être fastidieux et nécessiter beaucoup de défilement inutile. Telegram 8.2 classe automatiquement votre bibliothèque par date dans un format analogue à celui d’un calendrier. Cela vous permet de sauter à une date précise et de visualiser les médias partagés à ce moment-là.

Si vous devez remonter très loin dans le temps, disons quelques années, Telegram 8.2 vous permettra de parcourir rapidement votre bibliothèque de médias partagés grâce à un défilement rapide. Il vous suffit de pincer un peu l’onglet des médias partagés et de le faire glisser jusqu’à ce que vous ayez atteint la ligne temporelle souhaitée.

Enfin, vous pouvez également filtrer les résultats inutiles en sélectionnant le type de média à afficher, c’est-à-dire les photos et/ou les vidéos.

Nouvelles options de lien d’invitation

Jusqu’à présent, n’importe qui pouvait rejoindre un groupe/canal en cliquant sur un lien d’invitation, qui fonctionnait tant qu’il était valide et non annulé par le créateur du groupe/canal. Telegram 8.2 ajoute une nouvelle étape à ce processus en permettant aux administrateurs d’approuver manuellement chaque demande d’adhésion. Il est également possible de prévisualiser le profil des membres afin de filtrer les mauvais éléments.

En outre, les administrateurs peuvent également trier leurs liens d’invitation par liste, ce qui leur permet de suivre l’origine d’un utilisateur et de limiter le nombre de personnes qui peuvent se joindre au canal avec ledit lien.

8 thèmes pour iOS

Certaines fonctionnalités de Telegram 8.2 seront pour l’instant exclusives à iOS. En ce qui concerne les utilisateurs d’iOS, Telegram obtient des thèmes de chat globaux. Les 8 thèmes qui pouvaient être définis pour des discussions individuelles sont désormais disponibles pour l’ensemble de l’application sur iOS. Les thèmes peuvent être personnalisés, leurs couleurs modifiées et leur motif changé.

De même, les paramètres d’iOS ont été repensés pour s’adapter au style d’iOS 15. Enfin, la mise à jour apporte de nouveaux emojis interactifs sur les versions Android et iOS de l’application.