Selon la rumeur, Carl Pei de Nothing sortira bientôt son premier smartphone Android

Quelques jours à peine après que Nothing ait annoncé son tour de table de 50 millions de dollars et son partenariat avec Qualcomm, un nouveau rapport révèle quelques détails préliminaires sur le prochain produit de Nothing.

Admettez-le. Lorsque le cofondateur de OnePlus, Carl Pei a annoncé qu’il lançait une nouvelle entreprise appelée Nothing, vous avez été extrêmement déçu lorsque son premier nouvel appareil a été une paire d’écouteurs stéréo sans fil, les ear (1) au lieu d’un nouveau smartphone. Les écouteurs sont dotés d’une fonction d’annulation active du bruit, d’un mode transparent lorsque vous avez besoin d’entendre ce qui se passe autour de vous, et leur prix est de 99 euros seulement, chargeur sans fil compris.

Un informateur du nom de Mukul Sharma relayé par 91mobiles nous apprend maintenant que Carl Pei travaille effectivement à la sortie d’un smartphone qui verra le jour au début de l’année prochaine. Mais d’abord, la société va sortir un bloc de charge baptisée Nothing Power (1). Nothing fait les choses à l’envers et aurait dû présenter d’abord le smartphone, puis le bloc de charge et enfin les écouteurs stéréo sans fil.

Nothing a récemment annoncé qu’il s’associait à Qualcomm et à sa gamme de puces Snapdragon pour alimenter ses futurs produits technologiques. Cela laisse entrevoir l’espoir de nouveaux smartphones. Au moins, si un téléphone Nothing (1) est en préparation, nous savons quelle marque de puce alimentera l’appareil. Rappelez-vous, Nothing a acquis la société et la marque Essential d’Andy Rubin qui a sorti l’Essential Phone le 17 août 2017.

La nouvelle marque pourrait finir par nous donner le smartphone Essentially Nothing, ou le smartphone Nothing Essential. Il y a eu des spéculations selon lesquelles Pei voulait mettre la main sur la bibliothèque de brevets d’Essential.

Un lourd passif à assumer

Malheureusement, nous ne savons rien sur les spécifications, le design, le prix et la disponibilité. Pourtant, Pei a aidé à créer une marque que des millions de personnes connaissent et aiment. Il ne serait donc pas farfelu de penser qu’il peut le faire à nouveau.

Nul doute que Carl Pei veut refaire la même chose qu’il a fait avec OnePlus, avec un smartphone Nothing (1) qui pourrait être un « flagship killer », comme OnePlus l’a fait à ses débuts. Néanmoins, il y aura des attentes extrêmement élevées pour un nouveau téléphone de Pei, analogues aux attentes auxquelles Essential a dû faire face. Après tout, Andy Rubin est connu comme le « père d’Android » et il y a des attentes pour que ce titre vous suive partout où vous allez.

D’une certaine manière, Essential n’a pas réussi… Reste à voir si Nothing va y arriver.