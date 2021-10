Nothing et Qualcomm annoncent un nouveau partenariat

Nothing a lancé ses premiers écouteurs sans fil à la fin du mois de juillet, et la société a expédié bien plus de 100 000 produits, ce qui est très respectable pour une toute nouvelle société sans grande réputation. Aujourd’hui, Nothing a annoncé que, grâce à son premier succès, elle allait s’associer à Qualcomm pour « offrir des expériences plus riches et plus immersives » à ses clients.

Cela signifie que vous devez vous attendre à voir les futurs produits Nothing utiliser des puces Snapdragon à l’intérieur et prendre en charge davantage de formats audio, et même potentiellement rendre l’appairage plus rapide et plus facile sur plusieurs appareils.

La société a également annoncé qu’elle avait reçu 50 millions de dollars en investissements d’extension de Série A, ce qui signifie que la société est sur la bonne voie pour développer encore plus de produits dans un avenir proche. Le fabricant a ajouté que les fonds nouvellement levés seront consacrés à la R&D en vue de son expansion dans d’autres catégories de produits.

« Le lancement réussi de notre premier produit, les ear (1), a prouvé qu’une nouvelle marque challenger pouvait émerger et bouleverser le statu quo. Les utilisateurs méritent de meilleurs produits, plus simples à utiliser, plus accessibles, mais aussi plus esthétiques », déclare Carl Pei, PDG et co-fondateur de Nothing. « Une connectivité sans faille est essentielle pour concrétiser notre vision d’un avenir sans barrières entre les personnes et la technologie. Nous sommes impatients de travailler aux côtés de Qualcomm Technologies et de nos investisseurs stratégiques afin d’atteindre la prochaine phase de croissance de Nothing ».

« Nous sommes ravis d’aider Nothing à donner vie à son écosystème de produits technologiques très attendu », commente Enrico Salvatori, Vice-Président Senior et Président de respectivement Qualcomm Europe/MEA et Qualcomm Europe Inc. « En associant la puissance et l’efficacité des plateformes mobiles Snapdragon à la connectivité 5G au sein de nombreuses catégories d’appareils, nous favorisons le développement de produits innovants destinés à profiter aux consommateurs et à leur offrir des expériences plus riches et immersives. »

Une amélioration audio pour les futurs produits ?

Qualcomm a récemment annoncé son codec audio Bluetooth AptX Lossless, qui sera également probablement pris en charge sur les futurs écouteurs sans fil Nothing, bien que nous n’ayons aucune information, aucune rumeur ou aucune fuite sur la date de leur arrivée.

Nothing pourrait tirer parti d’une large gamme de puces de Qualcomm pour ses prochains accessoires audio. Cependant, il n’est pas clair si la société s’en tient aux écouteurs ou si elle se tourne vers d’autres marchés comme les smartphones ou les enceintes connectées.