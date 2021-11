Microsoft envisage désormais Teams comme la « porte d’entrée du métaverse »

Révélé cette semaine lors de la conférence Ignite 2021, Mesh for Microsoft Teams se veut être la clé de l’entreprise pour ouvrir la porte du lieu de travail de Métaverse. C’est avec Mesh for Teams que l’entreprise montre qu’elle comprend la façon dont les gens collaborent et travaillent aujourd’hui — mais c’est plus important que cela. Mesh nous montre que Microsoft est prête à offrir une présence virtuelle aux personnes qui viennent de se lever et qui ne voudraient pas apparaître devant une caméra.

Mesh for Microsoft Teams permet à un utilisateur de créer un avatar virtuel pour sa personnalité publique. Avec cet avatar, une personne peut participer à un chat vidéo de base ou entrer dans une plateforme de collaboration virtuelle ou en réalité mixte sans avoir à quitter son pyjama.

Vous trouverez ci-dessous une vidéo de présentation de Satya Nadella, PDG de Microsoft, à la Ignite 2021, décrivant et démontrant Mesh for Microsoft Teams. C’est avec la technologie permise par Mesh que Microsoft espère faire de Teams le lieu de prédilection pour le travail virtuel de haut niveau.

Les outils fournis par Mesh for Microsoft Teams représentent tous des moyens « de signaler que nous sommes dans le même espace virtuel, que nous sommes une équipe, un groupe, et d’aider à réduire les formalités et à augmenter l’engagement », a déclaré Jeff Teper, vice-président de Microsoft.

Mesh for Teams sera accessible depuis « les smartphones et ordinateurs portables standard jusqu’aux casques de réalité mixte ». Un matériel spécialisé n’est pas nécessaire pour les fonctionnalités les plus basiques, notamment les avatars 3D. Microsoft a laissé entendre cette semaine qu’elle envisageait que la première étape pour la plupart des utilisateurs de Mesh for Teams serait de rejoindre une réunion Teams en tant qu’avatar personnalisé d’eux-mêmes.

Pas besoin de caméra

Vous avez peut-être déjà utilisé la technologie de réalité augmentée pour planter des graphiques sur votre visage avec une application comme Snapchat. Cette technologie de réalité augmentée vous suit partout, réagit aux traits de votre visage — elle offre une expérience divertissante, c’est certain. Avec Mesh for Teams, Microsoft est allée un peu plus loin et a commencé à travailler sur des graphiques représentatifs basés sur des signaux audio.

Votre avatar reste en place si vous ne faites pas de bruit. Lorsque vous commencerez à parler, votre avatar s’animera. « Il y aura un sentiment de présence, même si c’est aussi simple que d’être capable de prendre votre audio et de le manifester sous forme d’expressions faciales », a déclaré Katie Kelly, chef de projet principal de Mesh for Teams chez Microsoft.

Si ce que Microsoft a décrit aujourd’hui peut être réalisé dans le monde réel, mis en service et fonctionnel sans interruption pour le télétravail standard dans le monde entier, ils auront entre les mains une plateforme qui changera la vie.

Comment télécharger Mesh for Teams ?

Pour l’instant, Microsoft commence à permettre à des utilisateurs de toutes sortes de tester la technologie avant qu’elle ne soit prête à être lancée en prime-time. Mesh for Teams n’est pas encore un module complémentaire pour Teams ou une application autonome que vous pouvez utiliser à volonté. Mesh for Teams sera publié sous la forme d’une preview légèrement plus public au cours de la première moitié de 2022, selon Microsoft.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons Microsoft présenter Mesh. La première présentation de Microsoft Mesh est apparue en mars de cette année, avec un aperçu de l’avenir de la plateforme.

Ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est l’intégration directe par Microsoft de Mesh à Microsoft Teams. L’entreprise a publié une page d’inscription à Mesh for Microsoft Teams, se préparant à embarquer des utilisateurs de toutes sortes avec la technologie dans un avenir très proche.