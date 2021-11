Microsoft Loop : une nouvelle application pour « Penser, planifier et créer ensemble »

La Microsoft Ignite, une conférence destinée aux développeurs et aux entreprises clientes, a débuté hier. Le géant de Redmond vient de présenter des logiciels destinés à cette cible d’utilisateurs, dont Microsoft Loop. L’application Microsoft Loop a pour devise « Penser, planifier et créer ensemble ».

La pandémie a changé beaucoup de choses, sinon tout. Cela s’applique également au travail et à l’apprentissage, comme l’explique Wangui McKelvey, directeur général de Microsoft 365, lors de la conférence Ignite : « Au cours des 18 derniers mois, le monde a changé et nous nous sommes adaptés à un nouvel environnement de travail où les gens doivent compléter les moyens traditionnels de communication et de collaboration en face à face par des solutions alternatives en numérisant rapidement tout ce que nous faisons dans notre vie ».

Selon Microsoft, Office doit également s’adapter à ces nouvelles circonstances. Et c’est aussi la raison pour laquelle ils ont développé et introduit Microsoft Loop. Microsoft : « L’application combine un espace de travail puissant et flexible avec des composants portables qui se déplacent librement et restent synchronisés entre les apps — afin que les équipes puissent réfléchir, planifier et créer ensemble ».

Microsoft Loop se compose de trois éléments : Composants Loop, Pages Loop et Espaces de travail Loop.

Composants Loop : Il s’agit d’unités de productivité qui permettent de collaborer et de réaliser des travaux directement dans les chats et les réunions, les e-mails, les documents et bien plus encore. Vous pouvez créer vos propres composants Loop ou utiliser ceux fournis par Microsoft, notamment un tableau de vote et un suivi d’état

Pages Loop : Il s’agit de toiles flexibles, selon Microsoft, où vous pouvez organiser les composants et inclure des éléments utiles tels que des liens, des fichiers ou des données d’une manière qui convient aux besoins spécifiques de votre projet

Espaces de travail Loop : Il s’agit de zones partagées où les équipes peuvent voir et regrouper tout ce qui est important pour un projet. Les espaces de travail permettent aux utilisateurs de voir facilement ce sur quoi chacun travaille, de répondre aux idées des autres et de suivre les progrès accomplis vers des objectifs communs

Pas encore lancée

Il vous faudra probablement essayer Microsoft Loop par vous-même pour le comprendre pleinement, mais d’après la description du groupe, il ressemble à un logiciel de productivité.

Alors que Microsoft parle de Loop depuis près de 18 mois, ce n’est pas encore quelque chose qui se trouve dans les applications Office. Les composants de Microsoft Loop vont maintenant arriver dans Teams, Outlook et OneNote ce mois-ci, et l’application principale de Microsoft Loop sera publiée à une date ultérieure. “Nous en dirons plus sur la disponibilité de l’application Microsoft Loop dans les mois à venir“, déclare Wangui McKelvey, directeur général de Microsoft 365.