by

by

« WhatsApp from Meta » est lancée dans la dernière version bêta d’Android

« WhatsApp from Meta » est lancée dans la dernière version bêta d’Android

La semaine dernière, nous avons vu Facebook changer son nom de marque en Meta, rassemblant toutes ses applications et services sous un seul et même toit. Maintenant, les signes de son changement de marque ont commencé à apparaître sur WhatsApp avec la dernière version bêta sur Android. Ainsi, lorsque vous ouvrez la version bêta WhatsApp, une nouvelle note de bas de page « WhatsApp from Meta » apparaît sur l’écran d’accueil de l’application.

Le nouveau changement sur l’écran d’accueil a été repéré pour la première fois par WABetaInfo, un informateur WhatsApp réputé, après la publication de la dernière mise à jour bêta (v2.21.22.21). Bien que la nouvelle marque ne soit pas encore visible sur la version publique de l’application, les utilisateurs de la version bêta sur Android ont repéré la nouvelle marque sur leurs appareils.

Pour ceux qui ne le savent pas, WhatsApp a commencé à afficher la marque « WhatsApp from Facebook » sur la page d’introduction il y a deux ans pour montrer que WhatsApp fonctionne sous l’égide du géant des réseaux sociaux. Cependant, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a récemment unifié toutes les applications et les services tels que Facebook, Instagram, Oculus et WhatsApp sous la nouvelle société mère nommée Meta.

Par conséquent, la nouvelle image de marque « WhatsApp from Meta » représente le dernier changement dans le nom de la société. Vous pouvez vérifier la comparaison de l’ancienne et de la nouvelle marque dans l’image jointe ci-dessous.

Maintenant, en ce qui concerne la disponibilité du nouveau changement, il est déjà visible sur la version bêta de WhatsApp pour Android. Cependant, nous pouvons nous attendre à ce que le géant de la messagerie déploie la nouvelle image de marque sur la version publique de l’application très bientôt. Nous pouvons également nous attendre à ce que Meta déploie un changement de marque analogue sur Instagram également, à l’avenir.